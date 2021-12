Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni sulla soap relative alla puntata del 14 dicembre, suggeriscono che Ludovica prenderà in disparte Flora per dissuaderla dalle sue intenzioni di denunciare i Guarnieri. La giovane Gentile è arrivata a un svolta nelle indagini personali sulla morte del padre Achille e si apre con Ludovica per avere la sua opinione. Nel frattempo Vittorio propone ad Agnese di raccontare la verità sulla doppia vita di Giuseppe anche a Tina e Salvatore.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore, Tina decide di annullare l'operazione alle corde vocali: la sua carriera come cantante passa in secondo piano nel momento in cui la ragazza preferisce stare accanto alla madre dopo averla trovata priva di sensi.

Per Tina la scelta giusta è restare accanto ad Agnese in questo difficile momento, soprattutto considerando che Salvatore non ha ancora perdonato la madre per il tradimento con Ferraris e, nonostante Anna non sia d'accordo con il suo comportamento, il ragazzo non sembra avere l'intenzione di ritornare a casa.

Nel frattempo, Don Saverio ha organizzato insieme al Paradiso un incontro di beneficenza per salvaguardare il centro di accoglienza dei poveri di cui è alla guida.

Il centro è prossimo alla chiusura e l'iniziativa di beneficenza può fare la differenza per evitare il peggio.

Agnese non può portare ancora il fardello sulla doppia vita di Giuseppe e per tale ragione decide di parlare a Vittorio e rivelare la verità sulla seconda famiglia del marito.

Anticipazioni puntata 14 dicembre de Il Paradiso delle Signore: Ludovica persuade Flora a non inimicarsi i Guarnieri

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore relative all'episodio in data 14 dicembre rivelano che Flora è arrivata a un punto di svolta nelle indagini sulla morte del padre Achille. Dubbiosa sul da farsi, decide di confidare a Ludovica quello che ha scoperto.

Quest'ultima è preoccupata per le conseguenze che potrebbero causare le azioni della giovane Gentile e per questo la esorta ad abbandonare il caso Ravasi e pensare alla sua vita.

Umberto, nel frattempo, viene a conoscenza che Flora ha deciso di passare le vacanze natalizie negli Stati Uniti. La stilista del Paradiso ha scelto di passare un periodo fuori Italia per puro cosa o in realtà c'è un secondo scopo dietro la sua decisione?

Vittorio consiglia ad Agnese di parlare con Salvatore

Vittorio, intanto, dopo essere venuto a conoscenza della doppia vita di Giuseppe, suggerisce alla signora Amato di prendere coraggio e confidarsi anche con i figli, a partire da Salvatore.

Per agevolarla nella conversazione, il direttore Conti invita Tina a cenare insieme, di modo che madre e figlio possano rimanere da soli.