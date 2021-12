Quello di Flora Ravasi è sicuramente uno dei personaggi più discussi della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Arrivata dagli Stati Uniti a Milano per scoprire la verità sul passato del padre Achille, la ragazza tramite i Guarnieri ha scoperto delle malefatte del papà e per tale ragione ha deciso di concedersi un momento di riflessione con un viaggio a New York per Natale. Come sarà il suo rientro a Milano? Sicuramente non facile e la sua interprete Lucrezia Massari ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni qualche anticipazione in merito.

Il Paradiso delle Signore torna in onda il 3 gennaio 2022

Il Paradiso delle signore tornerà sui teleschermi di Rai 1 lunedì 3 gennaio e nelle primissime puntate del 2022 non sarà ancora presente il personaggio di Flora Ravasi. La ragazza, nelle puntate andate in onda prima della pausa natalizia, ha deciso di prendersi una vacanza dal lavoro di stilista al grande magazzino milanese e di tornare nella sua New York. Il tutto è avvenuto dopo la sfilata della sua collezione del Paradiso, che ha avuto un grandissimo successo.

Per il personaggio di Flora quello che sta attraversando non è un periodo facile in quanto, con la sua permanenza a Milano e a Villa Bergamini ha scoperto la brutta indole del padre Achille e attualmente l'unica cosa di cui ha bisogno è riflettere sul da farsi.

La vacanza a New York? 'Un viaggio di tristezza e di speranza'

Che cosa accadrà nel prossimo futuro di Flora? La sua interprete Lucrezia Massari ha rivelato qualche piccolo spoiler sullo "stato d'animo" del suo personaggio in un'intervista. La stilista, nonostante abbia sempre saputo delle brutte intenzioni del padre, vivrà una profonda crisi, in cui i grandi dubbi non mancheranno, per questo motivo la vacanza a New York sarà "un viaggio di tristezza e di speranza".

Se potesse dare al suo personaggio un consiglio da amica, le direbbe di ritornare dal suo viaggio negli Stati Uniti "ancora più grintosa" e soprattutto di "smettere di lasciarsi condizionare la vita dal padre".

Lucrezia Massari: 'Flora non riesce più a odiare i Guarnieri'

Al rientro dagli Stati Uniti lo stato d'animo di Flora, quindi, non sarà dei migliori e come ha ammesso Lucrezia Massari durante l'intervista sarà sorridente, ma anche un po' corrucciata.

Il rapporto con i Guarnieri, invece, come sarà? Cambierà e o rimarrà come una volta? Il loro intervento è stato determinante nella vita della ragazza, visto che le hanno svelato tutta la verità sul passato del padre e non sarà per niente semplice proseguire questo rapporto. Nonostante ciò l'attrice ha svelato che il carattere di Flora cambierà e di conseguenza anche l'atteggiamento nei confronti della contessa Adelaide e di Umberto: "Non riesce più a odiare i Guarnieri e anzi si sente quasi in colpa per aver pensato male di loro".