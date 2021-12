Dopo le vacanze di Natale, Il Paradiso delle Signore torna in Tv con tante novità e imperdibili colpi di scena. Dalle anticipazioni sulle trame delle puntate in programma da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio su Rai 1 alle ore 15.55 circa, si evince che a Milano faranno ritorno due personaggi conosciuti dai fedeli fan della daily soap anni ’60. Si tratta di Flavia Brancia e zia Ernesta. La prima vorrà scoprire chi è il misterioso uomo che sta frequentando Ludovica, mentre la seconda dovrà testimoniare la presunta morte di Gloria, per permettere a Ezio Colombo di diventare vedovo a tutti gli effetti e sposare l’attuale compagna Veronica.

Tina farà sapere al suo medico curante di essere pronta a operarsi ma quando Sandro telefonerà a casa Amato, la cantante si farà negare. Infine, Stefania confiderà a zia Ernesta di sentire forte la mancanza della mamma, e l’anziana signora inizierà ad avere dei dubbi sulla testimonianza che dovrà fare per il falso certificato di morte di Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flavia torna a Milano

Dopo aver salutato il 1962 e aver gettato alle spalle il suo matrimonio con Marta, Vittorio guarderà il 1963 con più positività. Il signor Conti, infatti, sarà una macchina da guerra, avrà in mente tanti progetti per migliorare l’immagine del Paradiso delle Signore. Umberto, invece, sosterrà che la rivista ufficiale del Grande Magazzino milanese deve uscire anche in edicola.

Tina, dopo essersi assicurata della salute di Agnese, deciderà di operarsi e il suo medico operante fisserà la data per la settimana successiva. Salvatore riceverà una sorpresa inaspettata dalla piccola Irene, la figlia di Anna. La bambina gli regalerà un disegno. Nel frattempo, Ludovica scoprirà che Flavia sta tornando a Milano e dirà a Marcello di non vedersi per un po’ di tempo, visto che la donna non sa nulla della loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A villa Bergamini, però, la signora Brancia troverà un dettaglio maschile che la insospettirà.

Veronica chiederà a Gemma quando presenterà il suo ragazzo alla famiglia e lei tergiverserà. Nel frattempo, Flavia mostrerà una cravatta alla figlia Ludovica e pretenderà di conoscere il ragazzo che frequenta. Mentre Ezio e Veronica saranno impegnati con i preparativi del matrimonio, Gloria soffrirà in silenzio nel vedere l’anello al dito della donna.

Dopo aver discusso pesantemente con la madre, Ludovica correrà disperatamente da Marcello, tornato a vivere a casa di Armando.

Sandro si fa vivo, ma Tina lo evita

Il signor Colombo verrà a sapere che per ottenere il certificato di morte di Gloria servirà la testimonianza di Ernesta. Tra Adelaide e Flavia scoppierà una guerra fredda a causa dei loro trascorsi. In casa Amato squillerà il telefono: è Sandro che chiede disperatamente di parlare con la moglie Tina. La cantante, però, non avrà intenzione di parlare con lui. Stefania sarà contenta che suo padre abbia deciso di sposare una donna come Veronica, ma durante una conversazione con zia Ernesta verrà fuori che la ragazza soffre ancora per la mancanza della madre, che lei crede morta.

Ernesta ed Ezio parlano di Gloria nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Per la Befana, il Circolo più esclusivo di Milano organizzerà un evento ippico al quale prenderà parte anche Stefania. Anche Gemma verrà invitata all’evento, ma la ragazza avrà un momento di sconforto quando incontrerà una talentuosa cavallerizza. Fiorenza incontrerà Flavia al Circolo e intuirà che Ludovica non le abbia parlato della sua relazione con Marcello. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore si svolgerà la riffa che vede protagoniste la cantante Tina Amato, la piccola Serena Conti e un’attrice famosa.

La zia Ernesta confiderà a Ezio tutte le sue insicurezze sul falso certificato di morte di Gloria.

Ludovica sarà molto scocciata di avere la madre in casa, ma Flavia non avrà nessuna intenzione di lasciare Milano. Salvatore vorrà ufficializzare la sua relazione con Anna e così inviterà la donna a presentarsi in Casa Amato per le presentazioni ufficiali. Marco, intanto, tenterà di convincere Gemma a riprendere i corsi di equitazione ma la ragazza sembrerà incerta a causa di un evento doloroso del passato. Nel mentre, Fiorenza incontrerà nuovamente Flavia al Circolo e le dirà che Ludovica ha intrapreso da tempo una relazione con il giovane Barbieri. Lontani da occhi indiscreti, Ernesta ed Ezio parleranno di Gloria Moreau.