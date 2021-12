Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily per l'episodio di giovedì 13 gennaio raccontano che Marco (Moisè Curia) proporrà Gemma (Gaia Bavaro) come sostituta della cavallerizza del Circolo, mentre Ludovica (Giulia Arena) non cederà ai ricatti della madre Flavia (Magdalena Grochowska). Marcello (Pietro Masotti), invece, affronterà la signora Brancia di Montalto, nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) opererà una scelta definitiva in merito all'affare statunitense.

Flora (Lucrezia Massari), infine, farà le valigie e il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) la guarderà con una certa tristezza.

Marco proporrà Gemma come sostituta della cavallerizza del Circolo e la giovane Zanatta accetterà di confrontarsi con la contessa Adelaide

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di giovedì 13 gennaio anticipano che la cavallerizza del Circolo subirà un infortunio e Marco, conoscendo la grande passione di Gemma per l'equitazione, proporrà la giovane Zanatta come sostituta.

Da quando è venuto a mancare il padre di Gemma, quest'ultima non è più salita in sella a un cavallo e a tal proposito mostrerà una certa reticenza iniziale a riprendere a cavalcare.

Superata l'impasse, però, la figlia di Veronica deciderà di accettare e si confronterà a riguardo con la contessa Adelaide.

Ludovica sarà pronta a rinunciare alla sua rendita pur di rimanere insieme a Marcello

Le trame della fiction daily per l'episodio di giovedì 13 gennaio rivelano che l'aut aut di Flavia nei riguardi della figlia non è stato affatto gradito da Ludovica, la quale deciderà di non scendere a compromessi.

La giovane Brancia di Montalto, difatti, sarà disposta anche a rinunciare alla sua rendita pur di continuare la relazione sentimentale con Marcello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Barbieri, allo stesso, tempo, verrà incoraggiato da Armando a prendere il toro per le corna e affrontare Flavia. Il cameriere e la madre di Ludovica, quindi, avranno un faccia a faccia.

Flora farà le valigie e il commendatore Umberto sarà triste

Le anticipazioni della soap opera per la puntata di giovedì 13 gennaio riportano che Irene, non essendo riuscita ancora a trovare la nuova coinquilina, continuerà la ricerca.

Vittorio, nel mentre, opererà una scelta definitiva in merito all'affare con gli americani.

Flora, infine, preparerà le valigie per "levare le tende" da Villa Guarnieri. Il commendatore Umberto, osservando la giovane stilista in procinto di andarsene, proverà una sorta di stretta al cuore, figlia di una certa tristezza che lo pervaderà.