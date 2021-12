Le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore proseguono la propria messa in onda quotidiana. Negli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre verranno trattate in particolare le vicende di Agnese Amato. La moglie di Giuseppe, infatti, nell'ultimo periodo ha avuto molte preoccupazioni, sia dovute alla partenza di suo marito, sia per l'operazione a cui dovrà sottoporsi sua figlia. Nelle prossime puntate, la mamma di Salvatore non si sentirà bene e cadrà a terra priva di sensi: Vittorio e Tina la troveranno sul pavimento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 10/12: Agnese è distratta e Vittorio se ne accorge

Agnese non attraverserà un periodo facile. Infatti, la mamma di Salvatore ha dovuto rinunciare all'amore per Armando, dopo essere stata scoperta da Tina. La signora Amato, infatti, aveva promesso a sua figlia di interrompere la relazione con l'amante.

Nel frattempo, la sarta non ha rivelato i segreti di Giuseppe ai figli, non aggiornandoli quindi sul fratello che avrebbero in Germania.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Agnese avrà talmente tante preoccupazioni, che commetterà un errore sul lavoro. Infatti, la signora Amato si dimenticherà il ferro da stiro acceso nel negozio e Vittorio se ne accorgerà.

Il Paradiso, episodi sino al 10/12: Vittorio lascia Agnese a casa dal lavoro

La dimenticanza di Agnese, fortunatamente, non recherà danni al negozio di Vittorio Conti. Infatti, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, informano che, nonostante la signora Amato abbia dimenticato il ferro acceso in sartoria, Il Paradiso delle signore non subirà dei danni.

Il direttore dell'atelier di moda verrà a conoscenza di quanto fatto dalla moglie di Giuseppe e, pertanto, chiederà alla mamma di Tina di stare a casa da lavoro per un po' di tempo.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Vittorio e Tina trovano Agnese priva di sensi

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore accadrà un episodio spiacevole ad Agnese.

Infatti, la moglie di Giuseppe avrà un malore. Le anticipazioni degli episodi della fiction di Rai 1 non rivelano, però, che conseguenze avrà la sarta.

La signora Amato, infatti, non starà bene e cadrà a terra. Fortunatamente, sua figlia Tina e Vittorio Conti si accorgeranno di quanto le accadrà e la troveranno priva di sensi a terra.