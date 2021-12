Con la puntata che verrà trasmessa lunedì 13 dicembre 2021, inizierà una nuova settimana di emozioni, all’interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della nuova puntata rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Agnese sarà sommersa dai sensi di colpa per aver rischiato di incendiare l'atelier. La sarta confiderà a Vittorio quello che ha fatto Giuseppe, durante il suo viaggio in Germania. Dopo aver trovato la madre priva di sensi, Tina deciderà di annullare l'operazione per stare accanto alla sarta. Salvatore invece continuerà a mantenere le distanze dalla madre, dopo aver scoperto della storia d'amore segreta con Armando.

A notare il comportamento rancoroso del giovane Amato sarà Anna che spaventata, deciderà di allontanare il suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Anna allontana Salvatore dalla sua vita

Nel corso della sessantaseiesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda lunedì 13 dicembre 2021, Tina prenderà un importante decisione circa al suo intervento alle corde vocali. Dopo il malore della madre, la giovane cantante deciderà di annullare l’intervento per stare accanto ad Agnese in questo periodo delicato. Intanto il rapporto tra Salvatore e la sarta non accennerà a placarsi. Il titolare della Caffetteria continuerà ad essere rancoroso, dopo aver scoperto della tresca tra Ferraris e sua mamma.

Il comportamento incorreggibile di Salvatore farà preoccupare Anna Imbriani: la signorina Imbriani inizierà ad allontanare il suo fidanzato. In vista dell'arrivo del Natale, Don Saverio porterà avanti un'iniziativa di beneficenza per mostrare il suo sostegno verso le persone in difficoltà, all'interno del centro che rischia di essere chiuso.

Tuttavia il parroco della città chiederà la collaborazione del dottor Conti e dell'intero staff del grande magazzino.

Il Paradiso 6, Flora si confida con la Brancia

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa lunedì 13 dicembre, Flora continuerà ad indagare sulla morte del padre. Soprattutto dopo aver visto il dossier su Thomas Gallo (l'investigatore di Cosimo) all'interno della cassaforte di Umberto, la figlia di Achille vorrà a tutti i costi scoprire il motivo per il quale abbiano riaperto le indagini sulla scomparsa dell'uomo.

Molto preoccupata, la giovane stilista si recherà a casa di Ludovica per raccontare quanto scoperto su Umberto e Adelaide. La contessina Brancia cercherà in tutti i modi di tranquillizzare la sua amica, invitandola a non farsi nemici i Guarnieri. Mortificata per quanto accaduto in atelier, Agnese proverà a giustificarsi con Vittorio. Tuttavia la sarta confiderà al dottor Conti che Giuseppe l'ha tradita durante la sua permanenza in Germania e che ha un'altra famiglia.