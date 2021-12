Prosegue l’appuntamento settimanale con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Una nuova settimana terminerà con la puntata che andrà in onda venerdì 17 dicembre e le anticipazioni rivelano che non mancheranno le sorprese. Nonostante Salvatore abbia perdonato la madre, Anna avrà paura del comportamento rancoroso del suo fidanzato. Tuttavia prenderà una drastica adesione circa il suo rapporto con Salvatore. Al grande magazzino intanto, Gemma riceverà una sorpresa grazie alla quale potrà ricordare quando da piccina festeggiava il Natale insieme al padre.

La stilista intanto sarà pronta per partire per gli Stati Uniti ma prima di salutare tutti, consegnerà un regalo a tutte le commesse. Dopo aver appreso che Nino è fortemente in crisi, il signor Ferraris deciderà di raccontare tutto a Don Saverio. A tal proposito la Signorina Cipriani consiglierà a Dora di farsi avanti con il giovane seminarista.

Gemma riceve una sorpresa al lavoro

Nel corso dell'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda venerdì in televisione il 17/12, in modo del tutto inaspettato, Gemma riceverà una commuovente sorpresa quando aprirà l'armadietto del grande magazzino. Grazie a questo inaspettato gesto, la giovane commessa potrà ricordare quando da piccola allestiva il presente insieme al padre, che adesso non c’è più.

Nel frattempo Flora sarà pronta per partire per l'America, dove festeggerà il Natale. Prima di lasciare la città però, la stilista consegnerà un piccolo regalo a ognuna delle Veneri. La figlia di Achille poi ringrazierà tutti per il sostegno dimostrato e sarà felice di staccare un po' la spina dal lavoro e dalla sua ossessione per la vicenda Ravasi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Irene consiglia a Dora di avvicinarsi a Nino

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda il 17 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che Armando deciderà di interfacciarsi con Don Saverio per rivelargli quanto scoperto su Nino. Il giovane seminarista sarà in crisi dopo essersi riavvicinato alla signorina Vianello e farà fatica a prendere una decisione: ovvero quella di lasciare il seminario.

A notare la titubanza del ragazzo sarà Irene che consiglierà alla sua collega di sfruttare questo momento per tornare a farsi avanti con lui. Dopo aver assistito al litigio tra Salvatore e Agnese, Anna sarà spaventata per l'atteggiamento rancoroso del suo ragazzo. Tuttavia la giovane contabile non riuscirà a raccontargli la verità sulla piccola Irene. Temendo che Salvatore possa giudicarla male, Imbriani prenderà una decisione del tutto inaspettata, ma allo stesso tempo dolorosa.