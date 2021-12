L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 ritorna in onda nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1. Terminato lo stop dettato dalla pausa natalizia, l'appuntamento con la soap riprenderà la sua consueta programmazione e non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno a casa di Flavia, che costringerà sua figlia Ludovica a prendere una decisione inaspettata. Intanto al Paradiso si svolgerà una riffa di beneficenza che avrà un esito inaspettato.

Il ritorno di Flavia scuote sua figlia: trame Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Flavia, la quale rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Un ritorno che getterà nello sconforto Ludovica, figlia della donna, la quale per il momento ha scelto di non informare sua mamma della sua relazione in corso con il giovane Marcello.

Proprio per questo motivo, Ludovica sarà costretta a correre ai ripari per far sì che sua mamma non sospetti nulla di quello che sta accadendo nella sua vita.

La giovane Brancia chiederà a Marcello di lasciare la sua abitazione, così da poter stare tranquilli sul fatto che Flavia non scopra nulla della loro tresca in corso e così il ragazzo tornerà a vivere a casa di Armando.

Flavia scopre la verità sulla storia tra Ludovica e Marcello

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 7 gennaio 2022, rivelano che a mettere nei guai la giovane Ludovica ci penserà l'astuta e perfida Fiorenza.

Il motivo? La donna, al Circolo, avrà modo di scambiare quattro chiacchiere con la sua nemica Flavia e non perderà occasione per chiederle un parere sulla relazione tra sua figlia e Marcello.

E così, in questo modo, Flavia scoprirà il segreto di sua figlia Ludovica: quale sarà la reazione dell'astuta donna dopo questa "amara verità" sul conto della figlia?

Accetterà la relazione della ragazza con l'umile Marcello oppure farà di tutto per far sì che le loro strade si dividano? Lo scopriremo durante i futuri episodi della soap opera di Rai 1.

L'evento benefico sarà un successo: anticipazioni Il Paradiso al 7 gennaio 2022

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 3-7 gennaio 2022, rivelano che in vista dell'Epifania verrà organizzata una riffa di beneficenza.

Il risultato finale di questa iniziativa sarà clamoroso: l'asta di beneficenza avrà un successo inaspettato e il merito sarà in primis della giovane Serena, che ha potuto contare sull'appoggio di Tina e di una nota attrice che ha preso parte a questa iniziativa.

E poi ancora, le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso 6 rivelano che la zia Ernesta comincerà ad avere qualche dubbio e anche delle perplessità in merito alla finta dichiarazione di morte di Gloria, che servirà per fare in modo che Ezio possa sposare liberamente la sua amata Veronica.

I dubbi della zia Ernesta su Ezio e Gloria: spoiler Il Paradiso 6

Proprio per questo motivo, la zia Ernesta deciderà di parlarne apertamente con Ezio Colombo, per metterlo al corrente dei suoi dubbi su tutta questa situazione che intendono mettere in atto.

I due crederanno di essere completamente da soli e di poter parlare liberamente di questa intricata vicenda ma, in realtà, non si renderanno conto di essere spiati da qualcuno.