Le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 dicembre a venerdì 17 dicembre verranno trattate le vicende di Salvatore e Anna. I due innamorati si sono fidanzati da poco tempo e le cose fra di loro non andranno per il verso giusto. Infatti, l'ex Venere non approverà il comportamento del suo compagno nei confronti di Agnese. Nel frattempo, Imbriani non se la sentirà di raccontare la verità su Irene al giovane Amato, perché avrà paura di essere giudicata.

Pertanto, Anna sarà costretta a prendere una decisione dolorosa.

Il Paradiso delle signore, trame al 17/12: Anna non approva il comportamento di Salvatore

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmessi su Rai 1 dal 13 al 17 dicembre, i rapporti fra Anna e Salvatore non saranno idilliaci. Infatti, la contabile del negozio di Vittorio Conti non approverà il comportamento del suo fidanzato. In particolar modo, Imbriani non sarà contenta che il barista della Caffetteria ha litigato con Agnese e che il suo compagno avrà tensioni in famiglia. A causa dei dissapori familiari, Anna si allontanerà da Salvatore.

Il Paradiso delle signore, episodi al 17/12: Anna non rivela a Salvatore la verità su Irene

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, Anna si troverà a fare i conti anche con il suo passato. Infatti, l'ex Venere del negozio di moda milanese è rimasta vedova ed ha una figlia.

Imbriani si è sposata con l'ex magazziniere Quinto ed è rimasta vedova: però, sua figlia Irene non era figlia di suo marito, ma di un altro uomo. Anna, infatti, era rimasta incinta prima di intraprendere una relazione con Quinto. La contabile del Paradiso non ha rivelato a Salvatore la verità sul suo passato, perché ha sempre temuto di essere giudicata male.

Il Paradiso delle signore, puntate al 17/12: Anna prende una decisione dolorosa

Dal momento che non troverà il coraggio di confessare chi sia il vero padre della piccola Irene, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Anna dovrà prendere una decisione. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 13 al 17 dicembre, infatti, rivelano che Imbriani soffrirà per una scelta presa, che sarà improvvisa ed inaspettata. Viste le premesse e quanto trapelato, Anna potrebbe preferire lasciare Salvatore, piuttosto che rivelargli di essere rimasta incinta di un uomo che, in realtà, era già sposato. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa sceglierà di fare la compagna del giovane Amato.