Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita dagli italiani in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 Su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata in data 24 dicembre puntano gli occhi su Ezio, pronto a mettersi in ginocchio per chiedere la mano di Veronica. Nel dettaglio, la proposta di matrimonio avverrà proprio durante la notte di Natale. Nel frattempo, sotto consiglio di Roberto, Salvatore decide di fare un regalo speciale a Irene, la figlia di Anna: una pigotta cucita a mano dalla mamma Agnese. Imbriani sembra particolarmente felice dal gesto, che sia un punto di partenza per tornare insieme?

Anticipazioni 24 dicembre il Paradiso delle Signore: Ezio si inginocchia per Veronica

Nello specifico, le anticipazioni della puntata 24 dicembre de Il Paradiso delle Signore vedono Ezio riuscire finalmente a proporre il matrimonio a Veronica; Colombo aveva precedentemente chiesto a Gloria di procurarsi il documento che accertasse la sua dipartita, di modo che l'uomo potesse risultare ufficialmente vedovo e chiedere la mano della sua compagna. La notte di Natale è un momento speciale per la coppia e Ezio approfitta della magica atmosfera per inginocchiarsi e chiedere a Zanatta di sposarlo. Cosa dirà Veronica? E come reagirà Gloria quando scoprirà che l'uomo per cui prova ancora qualcosa sarà definitivamente fuori dalla sua vita?

Scatta il bacio tra Dora e Nino

Le sorprese non finiscono qui, le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che un'altra coppia avrà un momento romantico: si tratta proprio di Dora e Nino. Il ragazzo, dopo il periodo di crisi che lo vedeva titubante per il suo futuro, ha deciso di lasciare il seminario poiché stava perdendo la vocazione.

Inoltre, Nino sembra essere attratto da Dora, la quale riesce a far breccia nel suo cuore e la coppia arriva a baciarsi per la prima volta. Un avvicinamento tuttavia che genera anche sensi di colpa: se da un lato Dora ha coronato il suo sogno d'amore, dall'altro teme di essere la causa del cambio di rotta nella vita di Nino, che a sua volta appare profondamente turbato dai cambiamenti che stanno travolgendo la sua quotidianità.

Nel frattempo, Adelaide decide di invitare Marcello e Ludovica per la cena di Natale. La contessa sembrava piuttosto malinconica nello scoprire di essere lontana dalle persone che ama; per sollevare il proprio morale decide di invitare la coppia a Villa Guarnieri. Proposta che lascia di stucco la stessa Ludovica, la quale svela all'amato che mai si sarebbe aspettata un gesto del genere.

Il Paradiso delle Signore: Anna è felice per il regalo di Salvo

Ulteriori Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore vedono Salvatore seguire i consigli di Roberto e fare un regalo alla figlia della Imbriani per riavvicinarsi. Nel dettaglio, dona alla piccola Irene una speciale pigotta cucita a mano dalla mamma, Agnese.

Anna sembra essere felicemente sorpresa dal gesto fatto dal ragazzo e potrebbe essere un buon punto di partenza per ripristinare i rapporti.

Anche il direttore Conti ha l'opportunità di passare le feste natalizie in compagnia della sua famiglia; in particolare Vittorio appare molto contento di rivedere la sua nipotina e può dunque sfruttare il periodo di Natale per riabbracciare la piccola Serena.

Gloria, invece, non ha alcuna intenzione di restare da sola per le festività e decide di raggiungere le Veneri per una serata speciale. Nello specifico, Moreau è stata invitata per passare qualche ora insieme durante la notte della Vigilia e piuttosto che rimanere in solitudine accetta di buon grado la proposta.