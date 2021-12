Le anticipazioni della puntata del 16 dicembre di Love is in the air portano a galla la gelosia di Serkan, infatti l'architetto crederà che Eda abbia un fidanzato, ma sarà solamente un misunderstanding. Intanto Aydan dovrà fare i conti con il segreto che sta nascondendo al figlio in merito alla relazione con Kemal.

Serkan pazzo di gelosia per Eda

Nella puntata del 16 dicembre una telefonata farà molto innervosire Serkan. Infatti lui ed Eda saranno insieme negli uffici dell'Art Life, quando improvvisamente quest'ultima riceverà una chiamata da parte di Kiraz, che la telefonerà con il cellulare di Burak.

La bambina avrà tanta nostalgia della madre, per questo vorrà sentirla e la conversazione sarà ricca di parole dolci, che verranno travisate da Serkan.

Infatti crederà che Eda stia interloquendo con un uomo, perché dalle frasi dette dalla ragazza non si capirà che sta parlando con una bambina (a un certo punto la chiamerà "baby"). Serkan, credendo di avere uno sfidante da battere, penserà bene di concludere la serata e accompagnare Eda in albergo, ma lo farà con un atteggiamento stizzito.

Durante il viaggio in macchina Eda si renderà conto che l'umore di Serkan non è dei migliori e dopo varie insistenze dai parte sua, lui le farà la fatidica domanda: "Chi era al telefono? Hai per caso un nuovo fidanzato?".

Eda andrà su tutte le furie: ha avuto la conferma che Serkan sta in hotel solo per conoscere la sua vita sentimentale. Non attenderà mezzo secondo e scenderà subito dalla macchina, nonostante manchino ancora sette chilometri per arrivare a destinazione. Eda, però, sarà più testarda che mai, così proseguirà il suo rientro a casa a piedi e Serkan la seguirà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La lettera di Aydan nelle mani di Seyfi

Intanto la lettera che Aydan ha scritto al figlio, per fargli sapere che ha una storia con Kemal, continua a girare e finirà nelle mani di Pina, l'assistente di Serkan nonché sua cugina. La ragazza lo attenderà a casa sveglia, ma lui sarà ben impegnato con Eda. Così Seyfi, quando scoprirà che Pina vuole consegnarli una lettera, le dirà di lasciarla a lui e che si impegnerà a fargliela recapitare, ma le intenzioni dell'assistente di Aydan saranno ben altre.

Mamma Bolat, nel mentre, sarà in ansia, in quanto convinta che Serkan abbia letto la sua lettera, quindi attenderà da un momento all'altro una minima reazione da parte del figlio. Quando lo vedrà rientrare a casa sarà a dir poco furibondo e parlerà di una relazione che a lui non sta affatto bene.

Lui farà riferimento a Eda e al suo presunto fidanzato, mentre Aydan penserà che stia parlando della storia tra lei e Kemal. Solo quando capirà che il figlio non ha letto la lettera tirerà un sospiro di sollievo, ma la donna riuscirà al più presto a svelargli la verità?