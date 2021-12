Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta gli amori, i dolori e i tormenti di un gruppo di amici residenti nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 al 31 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla cena organizzata dalla signora Deniz, sugli equivoci nati da un errore di Seyfi, sulla rabbia di Aydan nello scoprire la verità su Kiraz e sulla decisione di Eda di rivelare a Serkan che è padre.

Eda sviene

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che la signora Deniz organizzerà una cena per aiutare Serkan, finendo per infastidire Ayfer e Melo. Burak proporrà a Eda di andare a vivere con Kiraz in un appartamento di sua proprietà fino a quando Bolat non farà ritorno a Istanbul. Nel corso della cena della signora Deniz, Kerem sarà molto imbarazzato nel dover flirtare con Pina. Nel frattempo, Eda arriverà al ristorante per poi svenire alla vista dei tanti Serkan presenti nella sala. In suo soccorso accorrerà immediatamente Serkan che si offrirà di accompagnarla al tavolo. Nel tragitto per arrivare alle loro sedute i due giovani raccoglieranno una bottiglia in acqua, contenente il messaggio di una sconosciuta che sembra raccontare quasi la loro storia.

Serkan fa un regalo alla figlia

Dopo essere venuto a conoscenza che Erdem si sta prendendo cura dei bambini a casa di Eda, Seyfi lo raggiungerà per rubare uno spazzolino di Kiraz per fare il test del DNA. Alla fine, l'uomo finirà per rubare lo spazzolino di Can, generando una serie di equivoci. In questo modo, Piril scoprirà che Engin e Aydan sospettano che Kiraz sia figlia di Serkan.

Allarmata, la donna si precipiterà ad informare Eda dell'accaduto, spingendola a lasciare la città la sera stessa con l'aiuto di Burak. In auto, la bambina rivelerà a Eda che Serkan le ha regalato una scarpa per farsi trovare. Engin e Aydan si impossesseranno di una ciocca di capelli della bimba, scoprendo che è figlia di Serkan grazie al test del DNA.

Nel frattempo, Eda rivelerà a Serkan che Kiraz è la loro bambina, lasciandolo senza parole.

Sconvolto, Serkan si rinchiuderà in casa per riflettere, decidendo alla fine di ascoltare le spiegazioni di Eda. A quel punto, la giovane gli rivelerà di aver mantenuto segreta la sua gravidanza per paura che lui anni prima le chiedesse di abortire. Venuto a sapere di avere una nipote cresciuta dagli Yildiz, Aydan andrà su tutte le furie, convinta che loro l'abbiano cresciuta come una selvaggia. Engin e Seyfi cercheranno di farla calmare, mentre Melek ed Ayfer saranno in pensiero per lei. Dopo aver saputo dell'improvvisa partenza di Serkan, la signora Deniz minaccerà di voler impedire l'avanzamento del progetto, licenziando tutti i dipendenti che vi lavorano. Aydan accuserà apertamente Ayfer di averle nascosto l'esistenza della nipote, per poi decidere di organizzare una festa di compleanno a sorpresa per la piccola Kiraz.