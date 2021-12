Le anticipazioni della famosa soap opera turca Love is in the Air sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio, Serkan si pentirà del suo comportamento nei confronti di sua figlia Kiraz e penserà di rimediare. Nel frattempo, Aydan organizzerà un diabolico piano per riuscire ad ottenere l'affidamento della bambina e arriverà al punto di ingannare suo figlio. In seguito accadrà qualcosa di molto inaspettato: Kiraz farà perdere le sue tracce nel giorno del suo compleanno, ma Serkan farà di tutto pur di ritrovarla.

Spoiler Love is in the Air: Aydan vuole ottenere l’affidamento di Kiraz

Nelle prossime puntate di Love is in the Air Serkan penserà di rinunciare a Kiraz, ma Aydan con l’aiuto di Engin, cercherà di far ragionare l’uomo e farà di tutto pur di farlo affezionare a sua figlia. In seguito Aydan organizzerà un diabolico piano e contatterà Kemal per farsi aiutare ad ottenere l’affidamento della bambina. Più tardi Ayfer e Aydan inizieranno i preparativi per il compleanno di Kiraz, mentre Eda svolgerà una presentazione nel migliore dei modi. Serkan, intanto, continuerà a rifiutare l’idea che Kiraz sia sua figlia, ma ben presto l’uomo si pentirà amaramente del suo atteggiamento ostile. Dopo aver parlato con il suo medico, con Engin e con la sua amata Eda, infatti, Bolat cambierà completamente idea sulla piccola Kiraz e confesserà a Yildiz che la sua paura era quella di non veder crescere la bambina.

Kiraz scompare

Serkan sarà assai pentito del suo comportamento nei confronti di Eda e di Kiraz e sarà desideroso di recuperare il rapporto con loro il prima possibile. L’occasione per Bolat, si presenterà proprio quando la bambina scomparirà improvvisamente nel giorno del suo compleanno: l’uomo cercherà in tutti i modi di essere d’aiuto nelle ricerche di sua figlia e resterà al fianco della sua amata Eda.

La donna, infatti, sarà disperata per la scomparsa di Kiraz e si affiderà completamente a Serkan. Fortunatamente non ci vorrà molto prima che la piccola sia ritrovata e con l’occasione Bolat prenderà una decisione importante: l’imprenditore confesserà a Kiraz di essere il suo vero padre. La bambina prenderà molto bene la notizia e sembrerà molto felice.

Aydan inganna Serkan

Aydan non si darà per vinta e sarà determinata ad ottenere l’affidamento di Kiraz. La donna farà firmare a Serkan la richiesta per l’affidamento, fingendo che si tratti della dichiarazione di riconoscimento per la bambina. Sarà così che Aydan riuscirà a concludere il suo diabolico piano e una volta ottenuta la firma, chiederà a Kemal di avviare le pratiche legali. Successivamente Serkan si dedicherà alla costruzione di una casetta di legno per Kiraz. In seguito Serkan farà di tutto pur di consolidare il suo legame con Kiraz e per agire al meglio nei confronti della bambina, chiederà aiuto ad una pedagogista di successo. Bolat incontrerà la dottoressa insieme a sua figlia, ma sarà ignaro di essere seguito da Eda. Quest’ultima vedrà Bolat conversare con la donna e fraintenderà subito la situazione