Le anticipazioni di Love is in the air del 21 dicembre annunciano che dopo ben cinque anni Serkan ed Eda si baceranno, ma nonostante ciò la ragazza vorrà sempre prendere le distanze dal suo ex. Intanto Aydan, Seyfi ed Engin si trasformeranno in perfetti investigatori, in quanto vorranno avere la certezza che Kiraz sia la figlia di Eda.

Il bacio tra Eda e Serkan

Nelle puntate precedenti Serkan ha trovato il plettro che ha perso Eda, quello che lui le aveva regalato la sera in cui le ha rivelato la vicenda della morte del fratello. Per la ragazza è un ricordo molto importante, nonostante i dissapori con Serkan, per questo lo vorrebbe indietro, ma il ragazzo lo farà a una sola condizione: lei dovrà dirgli che in realtà non l'ha mai dimenticato.

Lui le rivelerà anche il suo amore, ma Eda non la prenderà bene: non riuscirà ad accettare un "ti amo" dopo tutto questo tempo e il male che le ha fatto. Lui però, per dimostrarle i suoi sentimenti, la bacerà intensamente e anche lei risponderà con un lungo bacio perché Serkan "non ha il diritto di prendere le decisioni che li riguardano, lo deve fare lei".

Serkan penserà bene di passare all'attacco, promettendo a Eda che la inonderà di fiori ogni giorno, finché lei non si convincerà a tornare insieme a lui. Lei, però, gli ribadirà che non sarà disposta a iniziare nuovamente una relazione "malata" e gli farà notare che la loro storia è finita proprio a causa del lavoro e la sua voglia di far prevalere la carriera su tutto.

Allora lui si dirà disposto ad abbandonare tutto pur di riaverla e arriverà ad attuare un piano che avrà come obiettivo conquistarla. Inizierà in primis a ignorarla, forse così riuscirà ad attirare il suo interesse.

'L'indagine' sulla vera mamma di Kiraz

Aydan, invece, sarà disperata, in quanto ha capito che Kiraz è in realtà sua nipote.

Seyfi cercherà di rincuorarla, magari si sono sbagliati, per questo proveranno a indagare più a fondo. Andranno in hotel e casualmente incontreranno Kiraz e le chiederanno chi è la sua mamma, ma il momento verrà interrotto da Melo. Un dubbio, però, sorgerà quando la piccola vedendola invece di chiamarla "mamma" la chiamerà "Melo".

I due potrebbero essere ancora più vicini alla verità.

Anche Engin avrà i suoi dubbi e quando chiederà a Kiraz "Melo non è la tua mamma, vero?", la bambina darà una risposta affermativa, confermando che è tutto "un gioco divertentissimo". Piril proverà a convincere Engin dicendogli che la piccola dice di non essere la figlia di Melo per scherzo, ma in realtà lo è, ma Engin non crederà a questa ennesima bugia: capirà che la moglie gli sta nascondendo qualcosa. Allora con la collaborazione di Erdem mettere in atto un piano.