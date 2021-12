Nella puntata di Love is in the air del 31 dicembre, Serkan rivelerà a Eda le sue intenzioni: non vorrà essere il padre della piccola Kiraz. Uno decisione che farà arrabbiare tutti, compresa Aydan, che non avrà nessuna intenzione di perdere la sua unica nipotina. Intanto si avvicinerà il compleanno della bambina.

La decisione di Serkan, che manda su tutte le furie Eda

Dopo il confronto con Eda, Serkan deciderà di rimanere da solo a casa per riflettere sulla notizia appena ricevuta: lui è il papà di Kiraz. Un capriccio della signora Deniz, però, lo ricondurrà nell'albergo di Sile.

Appena Eda lo vedrà penserà che, molto probabilmente, vorrà vedere anche la bambina, così deciderà di preparare Kiraz per l'occasione.

Quella della ragazza, però, sarà solo un'illusione, in quanto Serkan le parlerà e le confesserà di non sentirsi pronto per fare il padre. Sa benissimo che è una situazione difficile da gestire, ma non riesce ad andare contro la sua volontà. Lui si sente un po' come suo padre Alptekin, che durante l'infanzia non è riuscito a dargli l'affetto di cui aveva bisogno e crede che Kiraz non meriti lo stesso trattamento che gli è stato riservato: vuole che la piccola abbia accanto qualcuno che sia realmente interessato al suo bene.

Comunque assicurerà a Eda di darle tutta la disponibilità economica di cui potrebbe aver bisogno per crescere la piccola.

Eda, però, saprà benissimo che la figlia non ha bisogno di queste cose: lei vorrebbe solamente accanto il suo papà. La donna non riuscirà più a sottostare alla "rigidità" di Serkan, così metterà le cose in chiaro: se veramente la rivuole nella sua vita, deve accettare anche la responsabilità di essere il padre di Kiraz.

Aydan sul piede di guerra: non vuole perdere la sua unica nipotina

Dopo il duro confronto Eda e Serkan andranno a sfogarsi con i rispettivi familiari: se da una parte Ayfer non rimarrà sorpresa dal passo indietro fatto dall'architetto, Aydan sarà molto arrabbiata per la presa di posizione del figlio. Per Serkan il fatto che Kiraz cresca senza un padre non dovrebbe essere un problema, anzi secondo il suo pensiero la bambina potrebbe vivere la vita più facilmente.

Aydan sarà sul piede di guerra: anche se Serkan non vuole essere il padre della bambina, lei non vorrà perdere la gioia di essere nonna per la prima volta. Vorrà il meglio per la piccola, in quanto riterrà che fino a ora Eda, Ayfer e Melo l'hanno cresciuta come una "selvaggia". L'occasione per dimostrare il suo affetto arriverà grazie al compleanno della piccola: vorrà organizzarle una festa, ma anche Ayfer ha già pensato di fare altrettanto e lo scontro tra le due donne sarà inevitabile.