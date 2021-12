Le avventure della seconda e ultima stagione della soap opera turca Love is in the air, appassioneranno i telespettatori italiani anche durante il periodo natalizio. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 il 27 dicembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) avrà un mancamento dopo aver avuto delle allucinazioni con dei camerieri con la maschera di Serkan Bolat (Kerem Bürsin): per fortuna l’architetta paesaggista non cadrà a terra, visto che a correre in suo aiuto ci penserà lo stesso imprenditore, sempre più deciso a riconquistarla.

Anticipazioni, Love is in the air episodio del 27 dicembre: Burak propone a Eda di trasferirsi in una sua casa con Kiraz

Nell’episodio dello sceneggiato (nato in Turchia con il titolo Sen Çal Kapimi) che farà compagnia ai telespettatori italiani lunedì 27 dicembre dalle ore 16:45 sino alle 17:25 circa (salvo novità di palinsesto), la signora Deniz (Ayşe Akın) scatenerà l’ira di Ayfer (Evrim Doğan) e Melek (Elçin Afacan) quando organizzerà - senza confrontarsi con loro - una cena in onore di Serkan prendendo in mano la situazione al ristorante.

Intanto, a seguito del trasferimento di di Bolat a Istanbul, non passerà inosservata la richiesta che Burak farà a Eda: l’impiegato dell’hotel gestito da Deniz avendo visto giù di morale la fanciulla (di cui è innamorato da tempo) la inviterà ad alloggiare in un appartamento di sua proprietà con sua figlia Kiraz (Maya Başol) dicendole che potrà andarsene via quando Serkan tornerà a Sile.

Kerem non sa corteggiare Pina, Serkan presta soccorso a Eda

Nel corso della serata a catturare l’attenzione saranno i due nuovi personaggi del secondo capitolo, Kerem (Sina Özer) e Pina (Doğa Özüm): nello specifico la cugina e assistente di Serkan non gradirà per niente il corteggiamento da parte del suo spasimante.

Eda quando "vedrà" Serkan ovunque perderà i sensi: a prestare soccorso all’architetta paesaggista tenendola tra le sue braccia sarà proprio il facoltoso imprenditore.

Durante la cena, mentre si avvicineranno al tavolo, Eda e Serkan si accorgeranno della presenza di un messaggio all'interno di una bottiglia galleggiante in acqua vicino alla riva: convinti che appartenga a loro, i genitori di Kiraz si appresteranno a leggere ciò che ha scritto in un foglio una sconosciuta, cioè una lettera d’amore che sembrerà riferirsi alla loro relazione sentimentale giunta al capolinea cinque anni prima: Serkan e Eda non nasconderanno la propria evidente commozione.