Dalla scorsa estate la soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) viene trasmessa su Canale 5 con tanti colpi di scena. Nel corso dell’episodio della seconda stagione, che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 9 dicembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo aver anticipato la sua mossa a Melek Yücel (Elçin Afacan) e Ayfer (Evrim Doğan) sarà decisa a scrivere una lettera a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) per rivelargli il segreto che gli ha tenuto nascosto per molto tempo.

Eda vorrebbe svelare all’imprenditore la verità sulla paternità di Kiraz (Maya Başol), comunicandogli che la piccola è frutto della loro passata relazione, la quale era giunta al capolinea cinque anni prima, quando lui - dopo essere guarito dalla sua malattia - le aveva detto di non volersi creare una famiglia.

Spoiler Love is in the air, del 9 dicembre: Eda vuole essere sincera con Serkan, Aydan scrive una lettera al figlio

Nella 51^ puntata dello sceneggiato che andrà in onda su Canale 5 giovedì 9 dicembre come di consueto dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, la protagonista Eda farà un passo indietro nei confronti di Serkan. In particolare la giovane Yildiz - stanca di continuare a mentire - metterà al corrente la sua migliore amica Melek e la zia Ayfer della sua intenzione di svelare la verità a Bolat attraverso una lettera: nello specifico l’architetta paesaggista vorrebbe far sapere al ricco imprenditore che la piccola Kiraz è loro figlia, facendogli così assumere le sue responsabilità.

In maniera del tutto casuale anche Aydan (Neslihan Yeldan) scriverà una missiva al figlio Serkan che lascerà nell’automobile dello stesso, per fargli sapere una volta per tutte che lei e Kemal (Sinan Taymin Albayrak) hanno una storia d’amore, dopo non che non aveva avuto il coraggio di essere sincera in un confronto "faccia a faccia".

Melek e Ayfer vogliono parlare con Serkan

A questo punto ci sarà un fraintendimento e una serie di malintesi, poiché a mettere le mani nello scritto indirizzato a Serkan sarà Melek, che scenderà nuovamente in campo per il bene della sua amica, combinando in realtà un pasticcio: quest’ultima sarà convinta che la mittente della lettera sia Eda per far apprendere all’imprenditore che il padre di Kiraz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A questo punto la fidata amica di Eda si recherà da Ayfer e insieme arriveranno a prendere una decisione, ossia quella di parlare con Serkan, avendo il timore che la ragazza possa aver fatto la sua scelta senza riflettere e quindi con troppa precipitazione.