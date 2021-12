Le anticipazioni di Love is in the air si fanno sempre più avvincenti: le puntate della soap turca che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio si concentreranno sulla figura di Serkan, che deciderà di rivelare alla piccola Kiraz di essere suo padre. Mentre Aydan vorrebbe avere l'affidamento della nipotina, Bolat proverà a conquistare l'affetto di sua figlia ma l'impresa si rivelerà alquanto complicata, tanto che l'architetto deciderà di chiedere l'aiuto di una pedagogista.

La festa di compleanno di Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022 prendono il via dalla volontà di Aydan di ottenere l'affidamento della nipote.

Al contempo, Aydan cercherà di spingere Serkan a legarsi a Kiraz. Bolat, sebbene incoraggi Eda sul lavoro, continuerà a respingere la figlia. Alla fine, però, l'architetto spiegherà alla paesaggista quali sono le sue vere preoccupazioni. Serkan spiegherà di aver temuto che il suo tumore potesse ripresentarsi. Però, dopo il colloquio con il medico, che lo rassicurerà visto che sono già trascorsi 5 anni dalle cure del cancro, Serkan deciderà di avvicinarsi finalmente alla bimba.

Frattanto, mentre tutti si occuperanno dei preparativi per la festa di compleanno di Kiraz, la bimba scomparirà. Eda, disperata, si farà aiutare nelle ricerche da Bolat. Sarà quest'ultimo, alla fine, a ritrovare la bimba, mentre Kiraz sarà intenta a far volare un palloncino con un biglietto in cui informa il padre che quello è il giorno del suo compleanno.

Successivamente, alla sua festa, Kiraz si rifiuterà di spegnere le candeline fino a che il padre non arriverà. Tutti saranno preoccupati, quando finalmente Serkan giungerà vestito da astronauta svelando la sua identità alla piccola.

Aydan vuole l'affidamento di Kiraz

Aydan, con l'astuzia e l'aiuto di Kemal, otterrà una firma dal figlio per avere l'affidamento esclusivo di Kiraz.

Frattanto, Bolat di notte andrà fuori dalla casa di Eda per costruire casa sull'albero per la figlia, come le aveva promesso. Eda, vedendo un'ombra nel giardino, avrà paura che si tratti di ladri ed azionerà l'irrigatore. Lei e l'architetto si ritroveranno completamente bagnati. Questa sarà l'occasione per i due di scoprire che l'attrazione reciproca c'è ancora.

Serkan capirà che conquistate la figlia non sarà facile tanto he dopo aver parlato con Engin deciderà di chiedere aiuto ad un'esperta, la famosa pedagogista Hulya, per poter ricevere qualche consiglio utile. Eda, però, fraintenderà la presenza della donna, credendo che si tratti di una nuova fiamma di Serkan e non resterà indifferente di fronte a questa eventualità.