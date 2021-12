Mara Venier perde le staffe in diretta tv a Domenica In. Questo pomeriggio nel corso della nuova puntata del talk show festivo di Rai 1, la padrona di casa ha avuto un durissimo scontro con Guillermo Mariotto, uno dei giudici storici di Ballando con le stelle.

Di fronte all'atteggiamento dello stilista e giurato televisivo, la conduttrice veneta non ha reagito affatto bene, al punto da essere ad un passo dal cacciarlo fuori dallo studio della sua trasmissione.

Domenica In, Mara Venier perde le staffe in diretta tv con il giudice di Ballando con le stelle

Durante la puntata di Domenica In trasmessa questo pomeriggio in diretta televisiva su Rai 1, c'è stato il consueto talk show su Ballando con le stelle e, ad un certo punto, si parlava di mamme che non ci sono più.

La reazione di Mariotto, però, non è stata delle migliori: infatti il giurato dello show del sabato sera di Rai 1, non ha trattenuto le risate nel momento in cui Mara Venier parlava di questo delicato argomento con i suoi ospiti in studio, al punto da scatenare la reazione contrariata e indispettita della padrona di casa.

"Scusami Mariotto, mi stai facendo girare le pa...Tu ridevi e non era il momento di ridere.

Ci sono dei momenti dove si può ridere e ironizzare, questo non era il momento", ha sentenziato la conduttrice di Domenica In, furiosa nei confronti del giurato dello show di Rai 1.

'Se vuoi ridere, esci fuori dallo studio', sbotta Mara Venier in diretta contro Mariotto (Video)

"Questo non era il momento di ridere. Hai capito Mariotto?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando si parla di mamma che non ci sono più non ridere", ha proseguito ancora Mara Venier, arrabbiata per quella che è stata la reazione di Mariotto che avrebbe mancato di rispetto alla conduttrice veneta e anche al suo parterre di ospiti.

"Se vuoi ridere, esci da questo studio", ha urlato ancora la Venier che si è alzata in piedi e si è avvicinata a pochi centimetri di distanza dal giurato di Ballando con le stelle.

“Mi stai facendo girare le palle.

Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?”



Mara Venier contro Guillermo Mariotto#DomenicaIn pic.twitter.com/1CrOyYVpgq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 5, 2021

Ascolti sempre positivi per Domenica In su Rai 1: Venier batte De Filippi

Insomma un momento di "alta tensione" quello che ha visto protagonista Mara Venier questo pomeriggio nel corso della sua trasmissione, che continua a registrare ascolti importanti nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Proprio la scora settimana, Domenica In ha avuto la meglio nella gara Auditel del pomeriggio, con una media di oltre 3,3 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 20% di share.

Numeri che hanno permesso alla conduttrice veneta di vincere la sfida degli ascolti contro Amici 21, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, che ha totalizzato una media del 19,50%.