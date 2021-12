La conduttrice televisiva Maria De Filippi oggi 5 dicembre, compie 60 anni. Nel giorno del suo compleanno, la 'Queen', così come viene chiamata dai suoi ammiratori, ha ricevuto gli auguri pubblici da parte di molti di coloro che - in un modo o nell'altro - l'hanno incrociata nel loro percorso.

Dai 'personaggi' che sono passati per gli studi di Uomini e Donne agli artisti che hanno partecipato ad "Amici", fino ai suoi collaboratori e anche alcuni "avversari" di palinsesto, in molto hanno voluto omaggiare e fare gli auguri a De Filippi.

Il 60° compleanno della conduttrice lombarda

Non ha alcun profilo social, ma sui social oggi 5 dicembre molti di coloro che hanno a che fare con lei le hanno fatto gli auguri per i suoi 60 anni tondi tondi. Maria, moglie di Maurizio Costanzo, lavoratrice indefessa, curatrice ed autrice dei suoi tanti programmi televisivi, ha creato intorno a sé un gruppo di persone con cui ha instaurato rapporti molto stretti, segno ne sono le parole che sono state usate per rivolgersi a lei in questo giorno così particolari.

Mentre Mara Venier ha aperto la sua Domenica In facendo gli auguri all'amica Maria e affermando che si vedranno presto, non sono mancati gli auguri dei 'ragazzi' di Amici delle passate edizioni, tra questi quelli di Alessandra Amoroso sono stati molto dolci, visto che una foto con la conduttrice aveva come sottofondo la canzone 'Happy Birthday'.

Sempre per restare nel mondo del talent, omaggi sono sati portati anche da Rudy Zerbi, Veronica Peparini e il fidanzato Andreas Muller.

Gli auguri di alcuni personaggi dei programmi di Maria

Non sono mancati gli auguri di Giulia Pauselli, che - definendola la regina della tv - ha messo in evidenza il rispetto che prova verso Maria.

'l rispetto e quel piccolo timore nel parlare con te non svaniranno mai', ha scritto la ballerina. Anche Kledi, che non lavora più con lei, ha voluto rivolgere un pensiero alla De Filippi. 'Gli anni passati con te sono un tesoro che porto dentro', ha scritto Kadiu.

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha messo in evidenza come Maria sia sempre rimasta nel suo cuore, e come lei anche tanti altri volti noti del dating show che non si sono certo dimenticati del sostegno dalla De Filippi nei momenti più duri. In questa carrellata di auguri non potevano mancare quelli del suo braccio destro, Raffaella Mennoia. 'Tutto è sempre poco'. ha scritto l'autrice.