Cresce l'attesa per Mina Settembre 2, la fortunatissima fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Serena Rossi, di cui sono in fase di realizzazione le nuove puntate della seconda stagione. In queste ore emergono le prime anticipazioni su quello che succederà in queste nuove attesissime puntate che andranno in onda "prossimamente" nel prime time della rete ammiraglia. Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Gelsomina, la quale si ritroverà a dover fare i conti con una profonda crisi dal punto di vista sentimentale.

Gelsomina in crisi per amore: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che la protagonista dovrà riprendere in mano le redini del rapporto con suo fratello Gianluca, frutto della relazione clandestina tra suo padre e Irene (migliore amica di Gelsomina). I due si ritroveranno a dover costruire il loro legame da zero, dopo aver scoperto di essere fratello e sorella.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler della seconda stagione di questa seguitissima fiction del prime time di Rai 1, rivelano che per Gelsomina arriverà il momento anche di prendere una decisione importante sul fronte sentimentale.

La donna continuerà ad essere divisa tra Domenico e il suo ex marito Claudio: per lei, però, arriverà il momento della scelta che non sarà affatto facile.

Gelsomina si ritroverà in forte crisi, motivo per il quale la donna deciderà di ricorrere all'aiuto di una psicoterapeuta che possa darle una mano nel far chiarezza.

Ecco chi entra nel cast di Mina Settembre 2: le anticipazioni sulle nuove puntate

Ma non è finita qui, perché a svelare delle anticipazioni su Mina Settembre 2, ci ha pensato anche l'attrice Marisa Laurito che, in una recente intervista, ha svelato che entrerà a far parte anche lei del cast della seconda stagione.

Pur non scendendo più di tanto nei dettagli, Maria Laurito ha svelato che nelle nuove puntate della fiction con protagonista Serena Rossi, vestirà i panni della zia di Gelsomina.

Insomma il cast della fiction si arricchirà e chissà se, nel corso delle prossime settimane, verranno fuori anche nuovi nomi di attori che entreranno nel cast della fiction.

In attesa di vedere all'opera Serena Rossi nei panni di Gelsomina, l'attrice napoletana a partire dal prossimo gennaio 2022, tornerà in onda in prime time su Rai 1 con un nuovo progetto.

La nuova fiction di Serena Rossi: da gennaio arriva La Sposa su Rai 1

Trattasi de La Sposa, la nuova fiction in quattro puntate che andrà in onda di domenica sera e che racconterà il dramma dei "matrimoni per procura", molto diffusi nell'Italia degli anni Quaranta e Cinquanta.

Una serie che sembra promettere molto bene dal punto di vista della trama e che potrebbe regalare gioie anche dal punto di vista auditel, ai vertici della tv di Stato.