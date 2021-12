Mamma per la seconda volta da meno di un mese, Rosa Perrotta è molto impegnata nella crescita dei suoi due piccolini, Domenico Ethan e Mario Achille, ma non ha mai accantonato il suo desiderio di tornare in tv. Intervenuta telefonicamente nel programma radiofonico di Rtl News nel programma 'Trends & Celebrities', l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato la sua quotidianità ma anche il suo sogno di poter riprendere in mano la sua carriera. Le proposte lavorative ci sono, ma al momento Rosa ha intenzione di fare solo ciò che la fa stare bene, come ad esempio un programma riguardante il mondo delle donne e delle mamme che fanno tanti sacrifici.

La vita dell'ex tronista UeD dopo il secondo parto

Ha ripreso da poco in mano la sua carriera da influencer anche se non ha mai abbandonato i social per raccontare ai suoi follower, più di 1.7 milioni, il suo post-parto con estrema verità, ma accarezza ancora il sogno di sfondare nel mondo del piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione a 'L'Isola dei Famosi', l'apparizione a 'Veline' e il trono nel 2017 nel dating show di Maria De Filippi, Rosa ha escluso al momento la sua partecipazione ai reality. 'Non è il caso ragazzi, ho un bambino di 20 giorni!', ha detto Perrotta via telefono ai microfoni di Rtl, rassicurando i radioascoltatori sulle sue intenzioni imminenti.

Raccontando che al momento si occupa tutto il giorno dei suoi bimbi, Rosa ha precisato che non ha grandi progetti lavorativi che la attendono.

'Ho avuto qualche proposta e voglio pensarci bene. Stiamo valutando delle cose però in questo momento voglio fare quello che veramente mi piace', ha proseguito la compagna di Pietro Tartaglione con il quale l'amore prosegue a gonfie vele.

Rosa sogna un programma sul mondo delle mamme

La modella partenopea, 32 anni, avrebbe in mente un programma che riguarda il mondo delle donne, ma in particolare delle mamme per i grandi sacrifici che fanno ogni giorno per portare avanti figli e famiglia.

D'altra parte la maternità l'ha resa sensibile all'argomento per cui si ritroverebbe a suo agio in un ambiente del genere. Dopo il trasloco in una casa più grande e la gravidanza non facilissima nei suoi primi mesi, Rosa ha intenzione di rimettersi in gioco ma valutando con prudenza ogni proposta.

Frattanto Rosa pensa al Natale, ormai alle porte.

L'ex tronista di UeD e Pietro Tartaglione lo festeggeranno, come fanno ogni anno, con i loro familiari andando in Campania. Con il loro secondogenito, quest'anno il clima è ancora più festoso. Rosa e Pietro stanno senza dubbio vivendo un momento d'oro, e di certo i progetti di lavoro interessanti per Perrotta non tarderanno ad arrivare.