Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la puntata finale di Sanremo Giovani. Il conduttore e direttore artistico della Kermesse Amadeus ha svelato i nomi dei tre giovani che saliranno sul palco dell'Ariston insieme ai big. Poi, sono stati svelati i titoli dei brani portati in gara dai 22 cantanti. Amadeus ha colto l'occasione per rispondere alle critiche lanciate nelle scorse settimane da Francesco Monte riguardo la partecipazione di Ana Mena, cantante spagnola.

Le accuse di Francesco Monte al Festival di Sanremo

Alcune settimane fa, l'ex tronista di Uomini e Donne ora cantante, si era scagliato contro la decisione della Rai di far salire sul palco dell'Ariston Ana Mena.

Queste le affermazioni di Francesco Monte: "Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone di cantanti italiani?". Amadeus a queste affermazioni ha replicato velatamente senza citare espressamente Monte. Il conduttore ha dichiarato: "È il festival della musica italiana." Ha poi aggiunto che non conta la nazionalità dei cantanti in gara, ma la lingua della canzone che deve appunto essere l'italiano.

I tre giovani in gara e i brani dei big

Nel corso della serata di ieri 15 dicembre, al di là di questa breve parentesi sulle polemiche intorno al Festival, sono stati svelati i titoli dei brani portati in gara dai 22 big. A loro si uniranno senza più distinzione di categorie tre giovani.

Ad avere l'opportunità di calcare il prestigioso palco del teatro Ariston sono: Yuman, Matteo Romano e Tananai.

L'edizione 2022 del Festival di Sanremo vede ritornare in gara a distanza di anni, i cantanti Iva Zanicchi, Massimo Ranieri e Gianni Morani che canteranno i brani: "Voglio amarti," "Lettera al di là del mare" e "Apri tutte le porte.

Tra gli altri artisti in gara, Michele Bravi che canterà il brano dal titolo: "Inverno dei fiori" ed Elisa che invece porterà la canzone: "O forse sei tu."

Dopo aver trionfato nel 2012 con il brano "Non è l'inferno" e dopo aver affiancato Carlo Conti alla conduzione nel 2015, tornerà in gara la cantante salentina Emma Marrone.

Il suo brano si intitola: "Ogni volta è così." Tra gli altri big in gara poi troviamo Giusy Ferreri con il brano "Miele" e Noemi che invece porterà il brano "Ti amo non lo so dire".

La discussa Ana Mena invece si presenterà sul palco dell'Ariston con la canzone "Duecentomila ore''. Ci saranno poi anche Fabrizio Moro con "Sei tu," Irama con "Ovunque sarai," Sangiovanni con "Farfalle," le Vibrazioni con "Tantissimo" e da Amici anche Akaseven che canterà "Perfetta così." Mamhood trionfatore con il brano "Soldi" canterà insieme a Blanco "Brividi". Per consultare l'elenco completo di tutti i big in gara si consiglia di visitare la pagina ufficiale del Festival su Raiplay.