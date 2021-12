Il Festival di Sanremo del 2022 tornerà su Rai 1 da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Per la nuova edizione della kermesse canora ci saranno importanti novità per quanto riguarda la conduzione. Infatti, nelle cinque serate in diretta dal teatro Ariston, oltre ad Amadeus, confermato per la terza volta di fila come presentatore, ci saranno anche Tommaso Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi. Al momento, non è chiaro se i co-conduttori saranno sul palco per tutte le serate o se ognuno avrà una serata dedicata insieme ad Amadeus. In gara, inoltre, ci saranno 22 cantanti che si sfideranno sul palco, fra i quali: Achille Lauro, Gianni Morandi, Emma Marrone, Noemi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi.

Festival di Sanremo 2022: Amadeus presenta con Tommaso Paradiso

Nelle ultime ore è trapelato il cast della nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, che dall'edizione del 2020 è il presentatore della gara canora, è stato confermato anche alla conduzione per le serate di febbraio 2022. Sul palco, accanto al marito di Giovanna Civitillo, ci saranno altri volti noti del mondo dello spettacolo, fra i quali Tommaso Paradiso, cantante di successo, che affiancherà Amadeus, cimentandosi in una nuova sfida professionale.

Anticipazioni Festival di Sanremo 2022: Fiorello e Alessia Marcuzzi presentano con Amadeus

Oltre a Tommaso Paradiso, alla conduzione del Festival del 2022 ci saranno anche Fiorello e Alessia Marcuzzi.

Rosario, infatti, tornerà nuovamente sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus. Anche l'ex conduttrice del Grande Fratello sarà presente nella nuova edizione di Sanremo. Al momento non sono trapelate ulteriori informazioni su come si divideranno i ruoli sul palco i quattro presentatori e se saranno presenti in tutte le serate previste, da martedì 1 a sabato 5 febbraio o se per ognuno di loro ci sarà una serata dedicata insieme ad Amadeus.

L'unica cosa certa, attualmente, è il cast di cantanti che si alterneranno nella kermesse musicale.

Cast cantanti Festival di Sanremo 2022: i big in gara

I cantanti che presenteranno il loro inedito sul palco dell'Ariston nel 2022 saranno 22 e accontenteranno tutti i gusti musicali. Infatti, oltre ai big del passato, ci saranno anche giovani usciti da Amici.

Fra gli ex concorrenti del programma di Maria De Filippi si esibiranno: Emma Marrone, Sangiovanni e Aka 7even e Irama. Inoltre, fra i cantanti che torneranno a Sanremo ci saranno anche: Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri e Achille Lauro. Non resta pertanto che attendere il 1° febbraio, per scoprire quali altre novità ci saranno nella nuova edizione della kermesse canora.