Mancano pochi giorni al ritorno in televisione di Stefano De Martino, ma sul web si parla ancora del suo passato sentimentale, soprattutto quello che ha condiviso con Belen. Quando in una recente intervista gli è stato chiesto se ha sofferto nell'essere etichettato "il marito di" per tanto tempo, il giovane ha ammesso che è stato avvilente perché era consapevole di poter valere molto anche da solo, come sta dimostrando da quando si è separato.

Il commento su Belen dopo la separazione

Per oltre quattro anni è stato considerato solamente il marito di Belen, e questo ha fatto storcere il naso a Stefano De Martino.

Oggi che è un affermato conduttore Rai, il napoletano ricorda il periodo in cui nessuno lo reputava all'altezza del mondo dello spettacolo, quando si parlava di lui esclusivamente per la storia d'amore con l'argentina e per altri Gossip legati a quel rapporto.

Dopo essersi separato dalla mamma di Santiago, l'ex ballerino di Amici ha cominciato a fare passi importanti in televisione, arrivando a presentare programmi di successo come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella (questo è un nuovo format che debutterà su Rai 2 il 28 dicembre).

Nel ripensare ai tempi in cui era costantemente in copertina per i suoi amori, l'uomo ammette di non averli vissuti bene, soprattutto perché era consapevole di essere più di quello e di avere tutte le carte in regola per dimostrarlo.

La vita da copertina affianco a Belen

Ad un giornalista che di recente gli ha chiesto cosa ha provato quando è stato "bollato" come "il signor Belen", Stefano ha risposto: "Le etichette sminuiscono per definizione".

"Ho sempre creduto in quello che volevo fare", ha proseguito De Martino nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 18 dicembre.

Nel ricordare le sensazioni che provava quando a 23 anni era conosciuto quasi esclusivamente per la storia d'amore con la bella Rodriguez, il presentatore ha detto: "Era avvilente essere considerato solo l'ombra di qualcun'altro".

"Volevo dimostrare che c'era dell'altro, anche se forse in quel periodo non comunicavo tanto altro quindi essere il signor Belen ci stava.

Anch'io mi sarei definito così", ha concluso il padrone di casa di Stasera tutto è possibile in un'intervista che è stata pubblicata in questi giorni.

Silenzio sull'amore dopo l'addio a Belen

Stefano ha anche parlato di come il suo lavoro è cambiato negli ultimi anni, di quanto ci metta più del suo anche a livello autorale nei programmi che conduce da quando è approdato in Rai.

Per crescere in questo ruolo, De Martino ammette di aver rubato tanto a Maria De Filippi, la donna con la quale ha collaborato per tantissimi anni e quella che l'ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo più di dieci anni fa.

Nessuna novità, invece, in ambito sentimentale per il bel partenopeo. Da quando si è separato da Belen per la seconda volta (circa due anni fa), l'ex ballerino di Amici ha fatto calare il silenzio sulla sua vita amorosa, vivendo esclusivamente relazioni lontano dai riflettori e con persone non conosciute.

Si è vociferato spesso di presunti flirt tra Stefano e ragazze di Napoli, ma lui è sempre stato bravo a non farsi beccare dai paparazzi in situazioni compromettenti.

È improbabile che il bel De Martino sia single da quando ha messo fine al suo matrimonio (era la primavera del 2020 quando Rodriguez ufficializzò l'ennesima rottura con il papà di Santiago); è più credibile pensare che abbia avuto delle frequentazioni private, ovvero tra le mura di casa sua per non alimentare il gossip che non gli è mai piaciuto neppure quando era famoso solo come "il marito di".