'The Ferragnez': l'attesa è finita. Da oggi, 9 dicembre, è infatti possibile guardare in 240 paesi sulla piattaforma di Amazon Prime Video i primi cinque episodi della serie che ha come protagonista la vita dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni insieme a quella del cantante/autore rapper Fedez, sposati da tre anni e insieme dal 2016.

The Ferragnez, di cosa tratta

"The Ferragnez-La serie” è un docu-reality di otto episodi, in cui si racconta la vita quotidiana della coppia più in voga nel web: ovvero quella formata da Fedez e Chiara Ferragni, a cui si uniranno anche le loro famiglie.

The Ferragnez si focalizza su un periodo ben delineato, quello che parte dalla fine del 2020 ai primi mesi del 2021, cioè nel pieno della pandemia. Fra gli eventi importanti saranno presenti Sanremo, con molti retroscena, la seconda gravidanza di Chiara Ferragni che a dicembre 2020 era al settimo mese (di Vittoria, nome citato nella serie, ma al pubblico mai spoilerato prima della nascita). E poi non mancheranno l'incontro con le rispettive famiglie e anche amici della coppia. Sia Fedez che Ferragni parleranno di loro stessi in un flusso senza filtri, raccontando di gioie, dolori, sofferenze, dubbi, come una coppia qualunque. Una famiglia che, come tante, vive i suoi alti e bassi, per poi ritrovarsi unita sul divano, come succede nella sigla che introduce la serie, a mo' dell'iconica scenetta de I Simpson, e cantata da Fedez.

Perché guardare la serie

La visione della serie può essere un'opportunità per i fan, e non solo, per capire quello che si cela realmente dietro il mondo, spesso filtrato sui social, di persone che per via della loro fama tendiamo a pensare facciano parte di un universo parallelo rispetto al nostro e che per questo conducono una vita "tutta rose e fiori".

Come si potrà vedere seguendo la serie, Ferragni e Fedez sono molto più simili a noi di quanto pensiamo. E questo lo si può notare già dalla prima puntata, in cui la coppia alterna momenti di spensieratezza, trascorrendo un weekend in una villa a Como sotto il periodo di Natale insieme a tutta la famiglia allargata, a momenti forse ancora più intimi in cui si raccontano davanti a uno specialista seguendo la seduta di terapia di coppia.

Qui emerge come i Ferragnez vivono la loro quotidianità tra alti e bassi, con le loro divergenze caratteriali e le incomprensioni che ne susseguono. Proprio quelle che fanno parte della vita di ognuno di noi. E se legittimamente ci si chiede perché bisognerebbe guardare la serie The Ferragnez quando basta aprire le loro pagine social per sapere tutto di loro, la risposta potrebbe essere proprio questa: per le loro fragilità che sui social trapelano meno e che potrebbero farceli vedere anche sotto un altro punto di vista, forse per la prima volta del tutto nuovo.

Dove guardare The Ferragnez - la serie

La serie TV è disponibile su Amazon Prime Video da oggi 9 dicembre ed è stata distribuita in contemporanea in oltre 240 Paesi.

Come spesso accade, le puntate non sono state rilasciate tutte insieme: ora le prime 5, mentre le ultime tre giovedì 16 dicembre. Per guardare la serie The Ferragnez bisogna essere abbonati ad Amazon Prime che permette l’accesso ad Amazon Prime Video, in questo modo sarà possibile vederlo anche in streaming gratis su qualsiasi dispositivo: smart TV, computer, tablet, smartphone e console.