Prosegue l'appuntamento del mercoledì sera nella rete ammiraglia Mediaset con Tutta colpa di Freud, la serie con protagonisti Claudio Bisio e Claudia Pandolfi, di cui mercoledì 8 dicembre sarà trasmessa la seconda delle quattro puntate previste in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti la trama dei prossimi due episodi rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e in particolar modo Marta, si ritroverà ad affrontare una crisi profonda in seguito alla fine della sua relazione.

Anticipazioni Tutta colpa di Freud, trama seconda puntata dell'8 dicembre 2021

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Tutta colpa di Freud, che andrà in onda mercoledì 8 dicembre in prime time su Canale 5, rivelano che nel primo episodio Sara, Emma e Francesco cercheranno in tutti i modi di risollevare l'umore di Marta, che si trova in piena e profonda crisi.

I tre cercheranno di fare il possibile per farle tornare di nuovo il sorriso dopo la rottura con Ettore, ma tutti i loro sforzi si riveleranno vani.

In compenso, però, arriverà a scuoterla una scoperta del tutto inaspettata riguardante il matrimonio di Sara e un giovane e sedicente avvocato che sembra essere affascinato da lei.

Sara e Filippo pronti per il matrimonio: anticipazioni Tutta colpa di Freud 8 dicembre

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa seconda delle quattro puntate previste della prima stagione. Le anticipazioni di mercoledì 8 dicembre 2021 rivelano che i preparativi per il matrimonio di Filippo e Sara andranno avanti e procederanno a ritmo spedito, in vista del fatidico sì.

Tra mille peripezie e numerosi ostacoli da affrontare, Francesco riuscirà a realizzare il suo sogno e, alla fine, accompagnerà sua figlia Sara all'altare in quello che è il giorno più bello e importante della sua vita.

Insomma una seconda puntata decisamente scoppiettante quella di mercoledì 8 dicembre, per questa fiction che si spera possa ottenere lo stesso successo di quelle che l'hanno preceduta.

La fiction con Bisio 'eredita' il mercoledì di successo delle precedenti serie televisive Mediaset

In queste settimane autunnali, infatti, Canale 5 ha ottenuto ascolti ottimi al mercoledì sera con Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, le due fiction con protagonista Giuseppe Zeno (attualmente nel cast di Blanca su Rai 1), che hanno ottenuto una media di ascolti di circa il 17% di share con picchi di oltre tre milioni e mezzo.

Riuscirà Tutta colpa di Freud a bissare il successo delle serie tv che l'hanno preceduta? Al pubblico spetterà l'ardua sentenza per questa fiction che è già visibile in streaming su Prime Video.