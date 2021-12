Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Tutta colpa di Freud, nella quarta puntata che andrà in onda mercoledì 22 dicembre in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Claudio confesserà a Emma di essere innamorato di lei. Nel mentre, Sara preparerà le carte per il divorzio e farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Intanto, Francesco sarà sempre più innamorato di Anna e per questo deciderà di lasciare la terapia per potersi dichiarare. L'uomo inviterà la dottoressa a cena e aspetterà con ansia una sua risposta.

Claudio confesserà a Emma di essere innamorato di lei

Nella quarta puntata in onda mercoledì 22 dicembre ci sarà il finale di stagione della fiction con protagonisti Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Stefania Rocca. L'ultima puntata sarà ricca di colpi di scena. In particolare, in questo quarto appuntamento, la vita della famiglia Taramelli si farà sempre più confusionaria. Entrando nello specifico della trama, Claudio non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti, nei confronti di Emma. Proprio per questo motivo, l'uomo si farà coraggio e andrà dalla ragazza e le confesserà di essersi innamorato di lei.

Intanto, Riccardo vivrà dei giorni molto movimentati, in quanto si sentirà sempre più in colpa per aver mentito a Marta sulla reale identità.

L'uomo però non contento continuerà a dire bugie alla donna che ama e si ritroverà nei guai.

Francesco inviterà Anna a cena

Poco dopo invece, Sara sarà alle prese con le pratiche per la separazione da suo marito. La ragazza però scoprirà una cosa che la lascerà senza parole. Invece, Chiara sarà stanca dal fatto che Matteo sarà sempre molto assente a causa dei suoi problemi e per questo deciderà di rompere con lui.

Intanto, Francesco Taramelli sarà ormai certo di essere innamorato della dottoressa Anna Cafini. Ora l'uomo dovrà solo trovare il coraggio di dirglielo di persona tutto quello che prova per lei.

Allo stesso tempo però, il protagonista si renderà conto di dover interrompere la terapia, in quanto se non dovesse farlo, Anna sarà sempre tendente ad avere un comportamento molto cauto nei suoi confronti e intorno a certi argomenti.

Successivamente, Francesco prenderà coraggio e inviterà Cafini a cena e aspetterà con ansia la sua risposta. Piano piano tutti i problemi di cuore dei vari protagonisti troveranno una soluzione e anche Matteo si chiarirà con Chiara. Poi però, quando tutto starà andando per il verso giusto, arriverà un personaggio inatteso e ci sarà un incidente.