Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, questo lunedì 6 dicembre 2021, c'è stata una nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Al centro dell'attenzione continua ad esserci la tronista Roberta che sta portando a termine il suo percorso ma, anche nelle registrazione di questo pomeriggio, non c'è stata nessuna scelta finale da parte sua come riportato dal blogger di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Registrazione Uomini e donne 6 dicembre: Roberta non ha scelto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di questo 6 dicembre, rivelano che i riflettori erano tutti incentrati sulla tronista Roberta.

Dopo la scelta "segreta" di Andrea Nicole, che ha deciso di viversi la sua relazione con Ciprian lontana dalle telecamere, ma lo ha scelto fuori dallo studio televisivo, in queste ore tutti si aspettavano una possibile scelta da parte di Roberta.

Peccato, però, che questo non è accaduto dato che nel corso delle riprese di questo lunedì pomeriggio, la tronista ha confermato di essere in crisi tra i due pretendenti arrivati al rush finale.

In particolar modo, durante la registrazione odierna di Uomini e donne, Roberta è uscita in esterna con Samuele ma questa volta tra di loro non c'è stato nessun nuovo bacio.

Il ritorno di Luca nello studio di Uomini e donne

E poi ancora, gli spoiler della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che c'è stato anche il ritorno in studio del pretendente Luca.

La tronista gli ha mandato una lettera dopo che lui aveva scelto di uscire dal programma e quindi di dirle addio.

Alla fine, però, Luca è tornato sui suoi passi ed ha scelto di ripresentarsi di nuovo in trasmissione per mettersi in gioco e viversi il "tutto per tutto" in vista della fatidica scelta finale di Roberta.

Nel corso della registrazione di questo lunedì pomeriggio, tra Luca e Roberta c'è stato anche un ballo, voluto proprio dalla tronista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà a questo punto? Roberta riuscirà a schiarirsi le idee in vista della nuova registrazione di questa settimana prevista per martedì 7 dicembre e a fare così la sua scelta finale?

Cambio programmazione per Uomini e donne a dicembre

In attesa di vedere in onda le prossime puntate di Uomini e donne, va segnalato che durante il mese di dicembre è previsto un cambio palinsesto per la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

In vista del periodo natalizio, Uomini e donne osserverà un turno di stop dalla programmazione quotidiana Mediaset. La trasmissione, da metà dicembre, sarà sospesa per un paio di settimane e la stessa sorte toccherà anche ad Amici 21.

I due programmi guidati da Maria De Filippi saranno in pausa per un po' di tempo, in attesa poi del ritorno in video previsto a gennaio 2022.