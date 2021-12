Armando Incarnato sbotta sui social dopo le ultime segnalazioni di questi giorni che lo vedrebbero protagonista di un avvicinamento alla sua ex fidanzata. Il cavaliere di Uomini e donne over, in queste ultime ore, è finito nel mirino di Deianira e Amedeo Venza, che sui social hanno riportato delle segnalazioni legate al fatto che Armando fosse stato avvistato di nuovo nel salone di parrucchiere della sua ex fidanzata, che qualche tempo fa preso parte anche alla trasmissione per un confronto.

Accuse che Incarnato ha rigettato al mittente, facendo un po' di chiarezza in una diretta Instagram.

Dopo le segnalazioni, Armando Incarnato di Uomini e donne sbotta sui social

Nel dettaglio, in queste ultime ore Armando ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto rendendosi protagonista di una diretta Instagram, con la quale ha scelto di fare chiarezza su quanto sta accadendo.

Le segnalazioni che lo riguardavano, parlavano di un avvistamento all'interno del salone gestito dalla sua ex fidanzata, con la quale il cavaliere è stato insieme per diverso tempo.

Ma qual è la verità dei fatti? La presenza di Armando in quel salone di bellezza gestito dalla sua ex è frutto di un nuovo riavvicinamento?

'Sono una persona onesta', sbotta Armando sui social dopo le varie accuse

Il cavaliere ha smentito tutto ed ha svelato che, quel salone di parrucchiere in realtà è suo. Armando è il proprietario della struttura ed ha così chiarito questo aspetto, sottolineando di essere libero di poterci andare ogni qualvolta lo ritenga necessario.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Il salone è mio, sono il proprietario", ha sentenziato Armando nella diretta Instagram.

"Sono una persona sincera, leale, onesta, pulita", ha sottolineato e ribadito Armando, rigettando al mittente tutte le accuse che gli sono state mosse in queste ore.

Insomma, Incarnato ha ribadito di non avere nessuna tresca clandestina con la sua ex, così come si era vociferato in queste ultime ore sui social ed ha confermato di essere una persona trasparente e sincera.

La frecciatina contro Armando Incarnato da Veronica, ex dama di Uomini e donne trono over

Intanto, però, in queste ultime ore anche un'altra ex protagonista di Uomini e donne ha sbottato contro il cavaliere napoletano che continua a tenere banco nella trasmissione di Maria De Filippi.

Trattasi di Veronica Ursida, che in una recente intervista è tornata a puntare il dito contro Armando.

"E' ridicolo a stare lì senza combinare nulla", ha dichiarato l'ex dama del trono over aggiungendo poi che ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, Armando non avrebbe usato termini carini nei confronti di Gemma Galgani, sebbene oggi tra i due protagonisti del trono over sembra che sia tornato di nuovo il sereno e l'armonia.