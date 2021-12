Continua il botta e risposta a distanza tra Gemma e Giorgio. Interpellata dal magazine di Uomini & Donne sulle critiche che l'ex le fa costantemente sul fatto di essersi ritoccata viso, seno, denti e labbra, Galgani ha insinuato il dubbio che anche Manetti possa essersi rifatto qualcosa, visto che nelle foto sulle riviste appare sempre con una pelle levigata. Anche Isabella è tornata a parlare del "Gabbiano", del loro possibile incontro lontano dalle telecamere e delle rivalità che sarebbe potuta nascere con la torinese se si fossero incrociati in studio nel medesimo periodo.

Le stoccate della 'regina' di U&D

Gemma non ci sta a essere accusata di aver apportato troppi cambiamenti al suo aspetto fisico, così contrattacca e se la prende con l'ex Giorgio. Dopo aver saputo che il toscano ha bocciato i ritocchini che ha fatto in questi anni, la dama di U&D ha deciso di rendere pubblico un episodio che a suo dire dimostrerebbe l'incoerenza di Manetti.

"Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati'", ha fatto sapere Galgani nell'intervista che è stata pubblicata venerdì 3 dicembre.

Secondo queste affermazioni il "Gabbiano" avrebbe quasi suggerito alla torinese di riflettere sull'eventualità di ricorrere alla chirurgia estetica per ringiovanirsi un po', a partire dallo sguardo e dal viso in generale.

Non a caso uno dei primi interventi ai quali si è sottoposta la 71enne è il lifting nell'estate del 2020.

I dubbi sull'ex cavaliere di U&D Over

Gemma si è detta "fiera" dei ritocchini che ha fatto in questi anni, perché oggi si sente più bella e in armonia con il proprio corpo, quindi neppure le critiche di Manetti sono riuscite a farle cambiare idea su questo aspetto.

"Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino" ha dichiarato Galgani.

Insomma, la dama del Trono Over nutre forti dubbi sull'aspetto dell'ex fidanzato, soprattutto sul fatto che la sua bellezza non sia esclusivamente frutto di madre natura.

"Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati", ha concluso la 71enne nella frecciatina che ha lanciato al cavaliere che ha amato anni fa davanti alle telecamere di Canale 5.

La rivalità con Isabella a U&D

Anche Isabella Ricci ha rilasciato un'intervista al magazine e tra le cose che ha detto spiccano, sicuramente, quelle riguardanti Gemma e il loro controverso rapporto.

Quando le è stato chiesto come pensa sarebbero andare le cose se Giorgio avesse partecipato a Uomini e donne nel periodo in cui anche lei è stata in studio, la dama ha risposto: "Sarebbe stata una bella lotta".

La protagonista del Trono Over, dunque, ha ammesso che se Manetti avesse figurato tra i cavalieri del parterre nell'ultima edizione, non avrebbe avuto remore nel frequentarlo, magari rivaleggiando proprio con Galgani.

Di fronte alla domanda sul possibile incontro con il "Gabbiano" in quel di Firenze, invece, Isabella ha detto che preferirebbe Roma come location, ma è ancora tutto da vedere perché attualmente lei sta uscendo con Fabio e sembra essere particolarmente interessata.

Nel commentare le reazioni stizzite che ha tutt'ora Gemma quando si parla del suo ex Giorgio, impegnato in una possibile relazione con un'altra persona che non sia lei negli studi del programma di Canale 5, Ricci ha detto: "Ha reagito come una ragazzina".