Giorgio Manetti e Sossio Aruta sono tra gli ex volti di Uomini e donne più conosciuti e apprezzati dal pubblico. I due ora, hanno condiviso un'esperienza sul set cinematografico visto che sono tra i personaggi della pellicola 'Uno strano weekend al mare' in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 3 febbraio. Una nuova avventura dunque per i due ex cavalieri del trono over, che hanno condiviso sui rispettivi social qualcosa in più sul film in uscita.

Sossio e Giorgio Manetti attori: il film in uscita il prossimo 3 febbraio

Giorgio Manetti e Sossio Aruta arrivano al Cinema.

Una notizia che si era diffusa già qualche mese fa, grazie proprio ai profili social dei due ex cavalieri di Uomini e donne. Ora però c'è la conferma della data di uscita della pellicola 'Uno strano weekend al mare', dove i due ex volti di U&D sono tra i personaggi: è stato l'ex di Gemma Galgani a renderla nota sul suo profilo Instagram.

Dunque, i fan di Giorgio e Sossio potranno vederli nelle inedite vesti di attori a partire dal 3 febbraio 2022. Chissà se anche Gemma Galgani si recherà al cinema per ammirare il suo storico ex fidanzato.

Uno strano weekend al mare: tra i protagonisti Sossio e Giorgio di U&D

La pellicola è una commedia/thriller, scritta e diretta da Alessandro Ingrà. Oltre a Sossio e a Giorgio, nel cast figurano anche gli attori Alessandro Paci, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Segora De Giorgi e tanti altri.

Le riprese sono state effettuate sul finire della scorsa primavera in Toscana.

Non è dato sapere di più sulla trama del film e pertanto bisognerà attendere l'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche a febbraio.

Giorgio Manetti potrebbe non partecipare all'Isola dei famosi 2022

Nel frattempo, sbirciando un po' nella vita di Giorgio Manetti, trapela che l'ex di Gemma è attualmente single.

L'uomo ha lasciato pochi mesi fa la sua compagna Caterina.

Per Giorgio Manetti si era parlato in queste ultime settimane, anche di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione dell'Isola dei famosi. Il "reality della sopravvivenza" dovrebbe infatti tornare su Canale 5 verso marzo/aprile del 2022, subito dopo la conclusione del Grande fratello Vip.

I rumors davano quasi per certa la partecipazione di Giorgio, almeno fino a pochi giorni fa. Il settimanale Oggi però, ha riportato che Manetti non sarà uno dei naufraghi della prossima edizione dell'isola.