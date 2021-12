Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Dopo essere usciti insieme da Uomini e donne, la coppia ha deciso di concedersi una vacanza a Valencia e, tra un giro e l'altro, l'ex dama ha trovato il tempo per fare una dedica speciale al suo Fabio: "Felice di averti incontrato".

Uomini e donne: Isabella Ricci ha trovato l'amore con Fabio

Isabella Ricci ha trovato l'uomo giusto per lei proprio a Uomini e donne. È stato Fabio Mantovani a rubarle il cuore. I due, dopo una conoscenza partita un po' in sordina, hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra.

Nonostante Isabella venisse attaccata in ogni puntata da Gianni, Armando e Gemma, è andata dritta per la sua strada, approfondendo la conoscenza con il cavaliere e trovando l'amore. L'ex dama del Trono Over, scegliendo di uscire dal programma con Fabio, ha dimostrato ai suoi detrattori di essere a Uomini e donne per cercare l'amore e non per secondi fini. Puntata che i telespettatori hanno visto su Canale 5 poco prima della pausa natalizia.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: vacanza d'amore a Valencia

Dopo la loro uscita da Uomini e donne, i fan di stanno domandando come stia procedendo tra loro. Ebbene, Isabella e Fabio sono più innamorati che mai. I due, subito dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, sono partiti per Valencia, per trascorrere insieme un po' di tempo lontano da tutti.

La coppia ha voluto tenere aggiornati i tanti ammiratori attraverso diversi post pubblicati su Instagram. Isabella e Fabio, anche in occasione del Natale, hanno voluto postare un video facendo gli auguri ai loro follower. Tra un giro turistico e un altro, Isabella ha pure trovato il tempo per fare una dedica speciale al suo neo fidanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Isabella e la dedica d'amore a Fabio: 'Felice di averti incontrato'

Isabella Ricci sul suo profilo Instagram riferendosi a Fabio ha scritto: "Amore mio, sono felice di averti incontrato". Una dedica che giunge in po' inaspettata, visto che Isabella a Uomini e donne, è sempre sembrata una donna assai controllata e restia a lasciarsi andare le emozioni.

Tutto il contrario insomma, della sua rivale Gemna Galgani. In molti l'avevano attaccata anche per questo suo aspetto un po' algido. Ecco perché le parole dedicate al suo Fabio, hanno sorpreso gran parte dei suoi stessi ammiratori e fanno vedere un lato di Isabella del tutto inedito. Evidentemente, l'ex dama di U&D ha trovato in Fabio proprio la persona che andava cercando. Una bella risposta a tutti coloro che l'avevamo criticata. Chissà se Maria De Filippi inviterà la coppia in studio in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne.