Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Uomini e donne andrà in onda sino a mercoledì 22 dicembre, per poi andare in vacanza. Il dating show di Maria De Filippi, come ogni anno, si prende una pausa sotto le festività natalizie. Tornerà regolarmente in onda dopo l'Epifania, più precisamente il 10 gennaio 2022. Dunque le vicende di Gemma e tutto il cast terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 ancora per pochi giorni, per poi ritrovarsi di nuovo con l'anno nuovo.

Uomini e donne va in onda sino al 22 dicembre 2021

Cambio di programmazione in casa Mediaset in vista del prossimo Natale.

Come ogni anno molti programmi andranno in vacanza. È il caso di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che ogni pomeriggio tiene incollati al televisore una media di circa tre milioni di telespettatori. I fan assisteranno all'ultima puntata del 2021 mercoledì 22 dicembre. Poi dame, cavalieri e tronisti saluteranno tutti e daranno appuntamento all'anno nuovo. I più affezionati, dunque, dovranno rassegnarsi e pazientare un po' prima del ritorno in video di Gemma e company.

Stop di due settimane per Uomini e donne: tornerà il 10 gennaio 2022

Dal 23 dicembre su Canale 5 verranno trasmessi film a tema natalizio. Non una novità, visto che anche negli anni precedenti è successa la stessa cosa.

Quando tornerà in onda Uomini e donne? Da quanto si apprende, Maria De Filippi farà ritorno con il suo programma lunedì 10 gennaio 2022, subito dopo l'Epifania. Due settimane di stop per Uomini e donne, come accaduto anche in anni passati, Mediaset ha scelto di mettere al centro dei palinsesti programmi a tema natalizio anche in queste prossime festività.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Va detto che anche altre reti hanno rivoluzionato per lo stesso motivo i palinsesti delle prossime settimane. A gennaio, piano piano, si tornerà alla normalità, con il ritorno di tutti i consueti programmi.

U&D, prima dello stop andrà in onda la scelta di Andrea Nicole

In attesa del ritorno delle nuove puntate di Uomini e donne peviste per gennaio 2022, di certo si sa che prima del 22 dicembre verrà trasmessa la puntata tanto attesa dal pubblico riguardante la discussa scelta della tronista Andrea Nicole.

Dalle anticipazioni riguardanti la rispettiva registrazione, pare che la tronista abbia violato il regolamento del programma, scatenando la furia di Gianni e Tina. Per Andrea Nicole sarà un amaro epilogo, visto che uscirà in lacrime dallo studio.