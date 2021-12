Continua il periodo nero per le coppie che si formano negli studi di Uomini & Donne. Nella giornata del 6 dicembre, infatti, è stata ufficializzata l'ennesima rottura tra due protagonisti del dating show, due ragazzi che si sono conosciuti e scelti davanti alle telecamere un mese fa circa. Attraverso alcuni video che ha pubblicato su Instagram, Matteo Fioravanti ha confermato i rumor che circolavano da settimane: la storia tra lui e Noemi Baratto è finita, soprattutto per divergenze caratteriali.

La comunicazione dell'ex tronista di U&D

Non c'è pace per gli amori che sbocciano a U&D.

Un'altra coppia che si è formata all'interno degli studi Elios, infatti, si è separata a poco più di un mese di distanza dalla scelta.

Dopo settimane di Gossip, parziali smentite e avvistamenti, Matteo ha deciso di esporsi sui social network per raccontare tutta la verità sul suo rapporto con Noemi.

Per giorni infatti, sul web, si è parlato di una profonda crisi tra i due ragazzi, tant'è che da tempo non si facevano vedere insieme e soprattutto affiatati.

La presenza dell'ex corteggiatrice al compleanno del romano di qualche giorno fa, però, sembrava avesse frenato le chiacchiere negative su questo legame, ma lunedì 6 dicembre ci ha pensato Fioravanti a fare chiarezza definitivamente.

Storia al capolinea tra due protagonisti di U&D

Per settimane si è vociferato di una precoce rottura tra due protagonisti di U&D che si sono fidanzati circa un mese fa. Influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, per un lungo periodo hanno sostenuto che una neo coppia del dating show si fosse separata in tempi record.

Lunedì 6 dicembre,è arrivata la conferma ufficiale: Matteo e Noemi si sono lasciati definitivamente.

In alcuni video pubblicati su Instagram, l'ex tronista si è rivolto direttamente ai fan ed ha detto: "La relazione non è andata. Non entro nel merito perché ho rispetto sia per lei che per me".

Dopo aver ricordato che la sua scelta è stata dettata dal cuore e dall'istinto (tant'è che è stata fatta senza preavviso e nel corso di una normale registrazione), Fioravanti ha chiarito: "Non mi pento di nulla".

Nel cercare di spiegare i motivi che l'hanno allontanato in modo irrimediabile da Baratto, il romano ha aggiunto: "C'erano troppe incomprensioni e differenze di carattere, che sono venute fuori quando ci siamo ritrovati nella nuova realtà".

Il silenzio della corteggiatrice di U&D

Probabilmente per giustificare la presenza di Noemi alla sua festa di compleanno di pochi giorni fa, l'ex tronista di U&D ha detto: "Ci abbiamo provato fino all'ultimo entrambi e per tanto tempo".

Matteo ha anche spiegato ai fan che se non si faceva più vedere insieme a Baratto è perché non erano felici e quindi non c'era nulla di bello da condividere. Nel rispetto delle tante persone che hanno seguito il suo percorso su Canale 5, il romano ha deciso di ufficializzare la rottura con la corteggiatrice che ha scelto davanti alle telecamere un mese fa circa.

Ennesimo amore che finisce tra due protagonisti del Trono Classico: sono davvero poche, infatti, le coppie che si formano negli studi Elios e che resistono all'impatto con la vita quotidiana, come Davide Donadei e Chiara Rabbi.

La 19enne Noemi, comunque, non si è ancora esposta per commentare la notizia che il suo ormai ex fidanzato ha dato sul web. Quando ultimamente le venivano fatte domande sul suo rapporto e sulle voci di crisi che circolavano, la ragazza ha minimizzato tutto dicendo che sia lei che il compagno avevano scelto la strada della privacy a quella della sovraesposizione mediatica post Uomini e donne.