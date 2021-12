Nella serata di ieri l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha pubblicato sui social un post al vetriolo contro Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne.

Secondo Rosica, Armando starebbe prendendo in giro tutti da tantissimi anni e che il cavaliere da tempo frequenta ancora la sua ex fidanzata sudamericana. Sempre stando a quanto pubblicato da Rosica, la donna non direbbe nulla di tutto questo per paura di perdere amici, lavoro e soprattutto Armando.

U&D, segnalazioni su Armando, lui replica e le bolla come fake news

Armando è indubbiamente uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e donne che più fa discutere.

In questa stagione, talvolta è spesso entrato sulle vicende altrui, accusando altre dame e cavalieri per qualsivoglia cosa, senza però avere nessuna prova in mano. Pochi giorni fa, sono giunte però diverse segnalazioni sul suo conto, in cui veniva accusato di frequentare ancora la sua ex.

Se ciò fosse vero, sarebbe una chiara violazione delle regole di Uomini e donne. Armando aveva respinto le accuse con una diretta Instagram, puntando il dito contro tutte quelle fanpage che diffondono fake news e attaccando pure una ex dama, ovvero Pamela Barretta, sostenendo che sia l'ex dama pugliese a diffondere le anticipazioni sulle registrazioni del programma. Proprio Pamela, tirata in ballo da Armando, ha a sua volta replicato, accusando il cavaliere di aver sempre parlato malissimo della redazione di Maria De Filippi: accuse di cui l'ex dama, avrebbe le prove.

Retroscena di Rosica su Armando: 'Prende in giro tutti da tantissimi anni'

Ieri anche Alessandro Rosica, ha voluto dire la sua sul cavaliere e lo ha fatto pubblicando un post di fuoco molto critico in cui attacca Armando.

Sulla propria pagina 'investigatore social', l'esperto di gossip ha definito Armando come una persona che ha la coda di paglia e che spesso è volentieri si permette di giudicare gli altri, quando invece sarebbe lui il primo a dover scomparire.

Secondo Rosica in sostanza Armando: "Prende in giro tutti da tantissimi anni".

Alessandro Rosica su Armando: 'Si vede spesso e volentieri con la sua ex'

"Lui si vede spesso e volentieri con la sua ex sudamericana", ha rivelato Rosica, sostenendo che non lo farebbero solo per lavoro come dichiarato da Armando. Pare infatti che questa donna frequenti la casa del cavaliere e la sua famiglia.

Rosica afferma di aver provato a far parlare questa donna ma di non esserci riuscito, almeno per il momento, perché lei avrebbe paura. "Perderebbe tutto, lavoro, amici e soprattutto Armando e la sua famiglia", sostiene l'esperto di gossip.

Anche se Armando e la donna non sono più fidanzati, secondo quanto afferma Rosica, si tratterebbe comunque di una frequentazione che, tra alti e bassi, va avanti da parecchi anni.