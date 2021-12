Il pubblico di Uomini e donne ha assistito ad un attacco senza precedenti da parte di Gianni Sperti ad Andrea Nicole, alla quale non ha risparmiato offese e insulti. Un momento di televisione che non è piaciuto a una parte dei telespettatori, compreso un amico della tronista che, sui social ha voluto difendere la ragazza, andando contro in particolare a Gianni ed avvertendolo: ''Non finisce qui''. Cosa vorrà dire? Potrebbero forse esserci conseguenze penali per l'opinionista di Uomini e donne, ma nulla è ancora certo.

Gianni picchia duro contro Andrea Nicole, volano insulti a U&D

Di certo i telespettatori si sono meravigliati di quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi nella puntata del 15 dicembre. Non solo non ci si aspettava che Andrea Nicole agisse alle spalle della redazione, ma soprattutto che Gianni Sperti si scagliasse con tanta rabbia contro la tronista e la sua scelta Ciprian. L'opinionista non solo ha manifestato la sua delusione ma ci è andato giù pesante, non risparmiando offese e insulti soprattutto all'indirizzo della tronista. Anche Tina non è stata da meno e pertanto è sembrato a tutti che la nuova coppietta sia stata messa alla gogna. Molti sui social, hanno giudicato l'atteggiamento di Gianni sin troppo aggressivo ed eccessivo.

Un amico di Andrea Nicole: 'La gelosia e l’invidia sono delle brutte cose'

Anche un amico della tronista, è intervenuto dopo la messa in onda della puntata, prendendo le difese della ragazza ed attaccando proprio i due opinionisti. Il ragazzo ha fatto un elenco di tutte le parole offensive dette in studio ad Andrea Nicole e Ciprian, tra le quali fasulli, disonesti, str....

Nel lungo sfogo postato su Instagram, questo amico, riferendosi a Gianni e Tina, si è così espresso: "Se pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose". Non solo, questa persona ha sostenuto che Andrea Nicole e Ciprian hanno invece avuto coraggio a fare quello che hanno fatto.

L'amico della tronista avverte Gianni: 'Non finisce qui'

Secondo l'amico della tronista Andrea Nicole e Ciprian, a dispetto del pensiero di Gianni, sono invece due ragazzi veri, che non hanno avuto paura di scavalcare le scalette e il regolamento di Uomini e donne per amore. Si è detto convinto che la loro storia durerà, a dispetto dei detrattori. Non solo, l'amico di Andrea Nicole, riferendosi a Gianni Sperti si è chiesto come abbia potuto scatenare tutta la sua frustrazione contro una ragazza. "Ha davvero esagerato", ha tuonato l'uomo, che poi ha usato delle parole che hanno tutta l'aria di una imminente azione legale in arrivo. L'amico infatti ha detto: "Non finisce qui". Gianni Sperti dovrà forse rispondere penalmente degli insulti e delle offese ad Andrea Nicole? Bisognerà attendere per scoprirlo, visto che la diretta interessata non è ancora tornata attiva sui social.