Nove anni insieme e due figli: Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo sono una delle coppie più amate nate sotto i riflettori di Uomini e donne ma purtroppo tra i due ci sarebbe al momento maretta. Nella giornata del 3 dicembre, Amedeo Venza ha dato notizia di una profonda crisi che i due starebbero attraversando. Il blogger ha parlato di un periodo molto delicato tale da portarli a decidere di distaccarsi per un po' per decidere cosa fare della loro relazione. Non è tutto, successivamente anche Deianira Marzano ha confermato la notizia affermando di aver parlato anche con Francesca che avrebbe confermato la vicenda.

Francesca e Eugenio: 'Stanno attraversando un periodo delicato'

"Stanno attraversando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo sentiranno", ha scritto Venza su Instagram per annunciare la crisi tra Francesca e Eugenio. Amedeo ha aggiunto che non si tratterebbe di problemi legati a gelosie o tradimenti ma a qualcosa di più profondo. La notizia è stata accolta con stupore dai fan della coppia che hanno visto da sempre in Colombo e Del Taglia l'esempio concreto di come anche in tv possa nascere il vero amore.

A tale notizia ha fatto ben presto eco Deinaira Marzano, la quale ha aggiunto altri particolari. Un utente le avrebbe mandato dei messaggi in cui asserisce che Eugenio avrebbe più volte tradito Francesca con una sua conoscente quando si trovava a far serata come deejay nei locali della sua città.

Infine, Marzano ha aggiunto che a dare conferma della crisi sarebbe stata proprio Del Taglia che lei avrebbe sentito personalmente. Quindi la momento Eugenio e Francesca sarebbero distanti ma il condizionale al momento rimane d'obbligo visto che i diretti interessati non si sono esposti ancora in maniera diretta.

La storia della coppia di Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti al dating show di Maria De Filippi, Eugenio e Francesca avevano sempre dato l'idea di solidità: a un anno dalla scelta il loro amore è stato coronato dalla nascita di Brando nel 2014. Quattro anni dopo, nel 2018, la famiglia si è ulteriormente allargata con l'arrivo di Zeno.

I due si sono stabiliti a Firenze, città di nascita di Del Taglia e pareva che la famiglia fosse molto unita.

Per tale ragione la notizia ha colpito ancora di più i fan: in più di occasione si era parlato di matrimonio alle porte per i due ma evidentemente qualcosa il rapporto si sarà rovinato. I motivi restano al momento solo ipotesi, visto che Venza ha detto che non c'era un tradimento di mezzo mentre Deinaira lo ha riportato come causa dell'allontanamento. Saranno i due, quando si sentiranno pronti a dire tutta la verità.