Gemma Galgani non le manda certo a dire al suo ex Giorgio Manetti e attraverso il magazine ufficiale di Uomini e donne ha mandato una frecciatina al fiorentino che non passerà di certo inosservata. La torinese, che da poco è rientrata in studio dopo essere stata in isolamento nella sua abitazione per aver contratto la Covid-19, ha punzecchiato l'ex cavaliere per ciò che riguarda il ricorso alla chirurgia estetica. Manetti qualche tempo fa ha criticato Gemma per via dei suoi ritocchini, ammettendo di preferirla al naturale, ma secondo Galgani anche Giorgio avrebbe fatto ricorso a qualche interventino per sembrare più giovane.

Galgani ricorda l'attenzione di Giorgio per l'estetica

Dopo essersi dichiarata stupita per il modo in cui Giorgio ha parlato della loro relazione ai giornali, a Uomini e Donne Magazine, Gemma ha voluto rispondere alle critiche che l'ex cavaliere le ha mosso per ciò che concerne la sua decisone di ricorrere alla chirurgia estetica, prima con il lifting al viso e poi con una mastoplastica additiva. "Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati": questa è la frase tirata in ballo da Galgani e che avrebbe pronunciato proprio "il gabbiano" del dating show di Canale 5 mentre si trovavano in un ristorante ai tempi della loro frequentazione.

Ma non è tutto, la dama ha voluto ricordare a tutti che Giorgio è sempre stato più che attento all'aspetto fisico e all'apparenza.

Infatti, mentre stavano insieme sarebbe stato proprio il fiorentino che richiedeva alla torinese una certa attenzione nello scegliere i suoi outfit. Inoltre, Galgani, in maniera neanche così velata, ha alluso al fatto che anche l'ex cavaliere probabilmente ha fatto ricorso alla chirurgia. "Non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino!", ha affermato in maniera diretta Gemma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sarà un incontro tra Isabella e Giorgio?

"Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati" ha proseguito Gemma nella sua bordata, ribadendo che non vedrebbe di buon occhio un incontro tra Isabella Ricci e Giorgio. E anche questi ultimi nell'ultimo numero della rivista del programma hanno rilasciato le loro dichiarazioni.

Se isabella ha rifiutato l'invito a Firenze da parte di Giorgio spostando un possibile incontro a Roma, Manetti ha detto che gli sarebbe piaciuto vedere sei anni fa uno scontro tra Ricci e Galgani.

Mentre Isabella ha deciso di lasciare il programma con Fabio, Gemma ha una piccola consolazione. Nonostante tutto, Giorgio ha ammesso di preferire lo stile della dama torinese a quello della Ricci, segno che in fondo Gemma ha lasciato in lui un ottimo ricordo.