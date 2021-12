Uno dei protagonisti più amati di quest'anno del trono over di Uomini e donne è Alessandro. Il cavaliere che sta continuando la frequentazione con la signora Pinuccia non ha mai nascosto la sua passione per Vasco Rossi. Fan accanito del rocker di Zocca, non perde occasione per chiedere alla conduttrice Maria De Filippi di poter ballare sulle note di una sua canzone. Un po' di tempo fa, il cavaliere affermò che Vasco Rossi entra nell'anima. E proprio dal cantautore ha ricevuto un regalo davvero speciale in occasione del suo compleanno.

Gli auguri speciali del cantautore Vasco Rossi per Alessandro di Uomini e Donne

In occasione del suo novantunesimo compleanno, Alessandro ha ricevuto degli auguri davvero speciali ed inaspettati. A farglieli, il suo cantante preferito Vasco Rossi. Il rocker ha condiviso un breve video di Alessandro sui social accompagnato da questa frase: "Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!!... il più "Grande" e il più simpatico della combriccola". Un pensiero che sicuramente riempirà di gioia Alessandro, sicuramente tra i fan più anziani del cantautore. Maria De Filippi certamente gli mostrerà il messaggio nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, a meno che, Alessandro non abbia un profilo Instagram e abbia già avuto modo di leggere i graditi auguri di compleanno.

Alessandro al concerto di Vasco Rossi a San Siro insieme a Pinuccia

Gli auguri non sono il primo regalo che Alessandro riceve da parte di Vasco Rossi. Alcune settimane fa, precisamente nel corso della puntata andata in onda il 15 ottobre, il cavaliere ha ricevuto un biglietto per andare ad assistere ad un concerto di Vasco Rossi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A dargli questa possibilità LiveNation. Alessandro può portare con sé un'altra persona. Appena iniziata la puntata, è stata Maria De Filippi a leggere l'email inviata alla redazione dall'agenzia che organizza i concerti. Nel messaggio c'era scritto: "Con molto piacere, sono qui ad invitare il signor Alessandro ad uno dei concerti di Vasco Rossi previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all'accompagnatore, accompagnatrice con cui preferisce condizioni questa bella esperienza".

Alessandro felicissimo ha rischiato anche di fare una gaffe dicendo di voler portare con sé suo figlio e non Pinuccia. Proprio Maria De Filippi gli ha chiesto allora: "Ma come non porti Pinuccia con te?". Il cavaliere aveva motivato la decisione dicendo che alla signora Vasco Rossi non piace. Poi ha provato a rimediare, invitando Pinuccia e ricevendo una risposta positiva.