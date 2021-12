Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, rivelano che ci saranno importanti novità e ritorni di fiamma per alcuni protagonisti. Infatti, nelle prossime puntate, scoppierà la passione fra Roberto e Lara, mentre Marina e Fabrizio saranno in difficoltà a causa del pastificio. Inoltre, Rossella si troverà a vivere un triangolo amoroso, per via di Virginia, ex di Riccardo Crovi. Anche Patrizio non avrà giorni facili, perché sarà in crisi a causa della rottura con Clara.

Nel frattempo, l'ex di Alberto proverà a cavarsela da sola, mentre Speranza avrà problemi sentimentali per via del comportamento di Vittorio.

Un posto al sole, trame al 14/1: Roberto e Lara di nuovo insieme

Il ritorno a Napoli di Lara ha messo in difficoltà Marina, che ha sempre guardato con sospetto la sua rivale. Dopo avere avuto un flirt con l’imprenditore, Martinelli è rientrata nel capoluogo campano e si è avvicinata nuovamente al papà di Filippo. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio ci sarà un’importante novità perché Roberto e Lara avranno un ritorno di fiamma. Al momento, non è chiaro se la coppia tornerà insieme definitivamente o se si tratterà solo di un flirt.

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate non rivelano se Giordano verrà a sapere della liaison del suo ex marito con Martinelli.

Un posto al sole, episodi al 14/1: Marina e Fabrizio in difficoltà per via del pastificio

Nel frattempo, un’altra coppia di Un posto al sole avrà problemi. Infatti, Marina e Fabrizio non riusciranno a venire a capo di un problema con il pastificio.

A tal proposito, infatti, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Giordano e Rosato avranno difficoltà con gli affari dell’azienda di Fabrizio. Al momento, non è chiaro se i due imprenditori riusciranno a risollevare le sorti del pastificio o se la crisi andrà ancora avanti per un po’ di tempo.

Un posto al sole, puntate al 14/1: Patrizio in crisi per Clara, Rossella vive un triangolo amoroso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole non ci saranno buone notizie per Patrizio. Il giovane Giordano, infatti, sarà ancora in difficoltà per la rottura con Clara e non riuscirà a superare la fine della sua storia d’amore. Nel frattempo, l’ex compagna di Alberto Palladini sarà decisa ad andare avanti per la sua strada, nonostante le difficoltà economiche che avrà e i problemi burocratici che dovrà risolvere. Inoltre, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 fra il 10 e il 14 gennaio, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Rossella, che sarà protagonista di un triangolo amoroso insieme a Riccardo Crovi e Virginia.

Anche Speranza non se la passerà bene, perché sarà confusa per il comportamento di Vittorio Del Bue. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.