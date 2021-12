Un posto al sole prosegue con nuove puntate e secondo le ultime anticipazioni per la settimana dal 13 al 17 dicembre, al centro dei riflettori ci sarà Nunzio e il suo futuro lavorativo a Napoli Il ragazzo, infatti, deciderà di lavorare ai cantieri con grande sorpresa di Franco che si aspettava per lui un impiego nel settore della ristorazione. Il ragazzo sarà bene accolto da Ferri, ma Boschi avrà dei dubbi sul fatto che suo figlio abbia fatto la scelta giusta.

Chiara potrà contare sulla presenza di Nunzio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 13 al 17 dicembre annunciano un grande cambiamento per la vita di Nunzio.

Il ragazzo deciderà di non partire più per Milazzo per stare accanto a Chiara in un momento così delicato e difficile della sua vita. Franco sarà molto preoccupato per suo figlio e soprattutto per il suo futuro professionale, visto che a Napoli non ha un lavoro, ma presto le cose cambieranno.

Franco sarà spiazzato da Roberto Ferri: anticipazioni Un Posto al sole

Durante le puntate di Un Posto al sole fino al 17 dicembre, Franco incontrerà Roberto all'entrata di Palazzo Palladini e l'imprenditore chiederà a Boschi come mai Nunzio non gli abbia ancora fatto sapere niente del colloquio ai cantieri. Il marito di Angela sarà spiazzato e risponderà di non essere convinto che possa essere il lavoro adatto a Nunzio e per lui pensava più al settore della ristorazione o alberghiero.

Una nuova vita e un nuovo lavoro per Nunzio a Napoli: anticipazioni settimana dal 13 al 17 dicembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 13 al 17 dicembre rivelano che Roberto sarà un po' stizzito dalla reazione insoddisfatta di Franco, perché gli comunicherà di avere urgente bisogno di personale. Quando Boschi tornerà a casa sarà stupito dalla determinazione di Nunzio, sicuro di presentarsi ai cantieri e proverà diverse volte a scoraggiare suo figlio sull'ambiente di lavoro.

Nunzio, tuttavia, non vorrà sentire ragioni e non avrà bisogno di riflettere: vuole lavorare ai cantieri Palladini. Il ragazzo, quindi, si preparerà per recarsi al colloquio e il primo impatto sarà molto positivo perché Roberto lo accoglierà a braccia aperte e con molto entusiasmo.

Silvia e Michele si riavvicineranno, Rossella non ne sarà felice

Non mancherà lo spazio dedicato ad altri personaggi, con un riavvicinamento tra Silvia e Michele che infastidirà non poco Rossella e Clara che discuterà con Alberto su una possibile convivenza con Patrizio. Infine, il piano di Vittorio per liberarsi da Speranza si rivelerà molto più difficile del previsto e il figlio di Vittorio dovrà cercare un'alternativa per raggiungere il suo obiettivo prima della sua partenza.