Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende sentimentali di Alberto, Clara e Patrizio. Infatti, il giovane Giordano non si rassegnerà per la fine della sua storia d'amore con la fidanzata, Palladini, invece, proverà a farsi avanti con la sua ex, ma verrà rifiutato. Infatti, la mamma del piccolo Federico farà capire all'avvocato di non avere nessuna speranza per un ritorno di fiamma.

Un posto al sole, puntate al 24/12: Clara lascia Patrizio, ma Alberto non c'entra

Patrizio è stato lasciato da Clara e la rottura è stata una doccia fredda per lui. Infatti, dopo avere sognato di andare a convivere con la sua fidanzata e avere avvertito i suoi familiari delle intenzioni di costruire una famiglia con la compagna, il giovane Giordano ha visto andare in frantumi i suoi sogni, venendo lasciato dalla compagna. Non riuscirà a darsi pace, il figlio di Raffaele inizierà a trovare le motivazioni che hanno spinto Curcio a interrompere improvvisamente la loro relazione. In particolar modo, il giovane Giordano penserà che dietro la decisione della sua fidanzata ci sia lo zampino di Alberto.

Infatti, lo chef di Caffè Vulcano crederà che sia stato l'avvocato Palladini a convincere Curcio a interrompere la storia d'amore con lui. Patrizio non sarà a conoscenza che anche le parole di sua mamma hanno spinto la sua compagna a prendere la decisione di chiudere la relazione. Continuando a pensare che dietro la rottura ci sia Alberto, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio si recherà a casa di Palladini.

Un posto al sole, trame al 24 dicembre: Patrizio va a casa di Alberto

A quel punto, il figlio di Raffaele andrà a casa del suo rivale in amore per avere un chiarimento con lui. Patrizio aggredirà Alberto: proprio per questo motivo Palladini sbatterà la porta in faccia al giovane Giordano. Inizialmente, l'avvocato sarà irritato per il comportamento del cuoco ma, successivamente, il papà del piccolo Federico si renderà conto che la mamma di suo figlio ha lasciato il fidanzato e, pertanto, è tornata ad essere single.

Infatti, pensando alla possibilità di potere provare a riconquistare Clara, Alberto proverà gioia.

Un posto al sole, episodi al 24/12: Clara è più legata a Patrizio e Alberto si fa avanti

Palladini proverà pertanto a bussare di nuovo alla porta di Clara, immaginando che fra lui e la ex compagna ci possa essere il lieto fine e che possano tornare ad essere una famiglia. A quel punto, Alberto andrà a trovare Curcio sul posto di lavoro e le chiederà di dargli un'altra chance. Purtroppo, però, le cose non andranno bene, perché Clara confesserà al suo ex fidanzato di non avere nessuna speranza per un ritorno di fiamma. Nonostante il due di picche ricevuto dalla mamma di suo figlio, Alberto non perderà la speranza di dare una famiglia unita al piccolo Federico.

Al momento, non è chiaro cosa accadrà nella vita di Curcio e se sarà serena dopo la rottura con il figlio di Ornella o se avrà dei ripensamenti in merito. Inoltre, dal momento che l'avvocato non perderà la speranza, è ipotizzabile che l'uomo attenda un segnale di apertura da parte della sua ex, in modo da potere ricominciare una storia d'amore con lei. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini e se Clara tornerà sui suoi passi o se proseguirà la sua vita senza un uomo al suo fianco, ma continuando ad essere una mamma single.