Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea che andranno in onda dal 27 dicembre a lunedì 3 gennaio ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, Lara sarà incapace di lasciare da parte l’odio nei confronti di Marina, mentre fra Giordano e Fabrizio le cose procedono bene, ma una notizia improvvisa relativa al pastificio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un posto al sole, trame al 3/1: Lara non lascia da parte l'odio nei confronti di Marina

Nel corso delle puntate di Un posto al sole, Lara ha sempre guardato con sospetto l'ex moglie di Roberto Ferri.

Infatti, Martinelli non ha mai visto di buon occhio il legame fra l'imprenditore dei cantieri e la socia in affari. Nei prossimi episodi della soap che andranno in onda fino al 3 gennaio, Lara si troverà in disaccordo con il compagno e, nel frattempo, non riuscirà a mettere da parte l'odio che nutre nei confronti di Marina. Inoltre, Martinelli proverà a compiacere Roberto, ma non riuscirà a scalzare Giordano.

Un posto al sole, puntate al 3/1: Marina e Fabrizio ricevono una notizia che potrebbe essere deleteria per il pastificio

Nel frattempo, dopo avere vissuto un periodo di alti e bassi, Marina e Fabrizio troveranno un equilibrio. Infatti, negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 27 dicembre al 3 gennaio, fra Giordano e Rosato le cose andranno bene.

Purtroppo, però, arriverà una notizia improvvisa che potrebbe rovinare tutto. In particolar modo, i due imprenditori verranno a conoscenza di qualcosa che potrebbe rivelarsi deleterio per il pastificio. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea, però, non rivelano che cosa accadrà e che tipo di problema potrebbe verificarsi nell'azienda di Fabrizio.

Un posto al sole, episodi al 3/1: Patrizio e Rossella si riavvicinano

Nel frattempo, le cose non andranno bene per Patrizio e Rossella. Infatti, il figlio di Raffaele e la figlia di Silvia si troveranno a fare i conti con le proprie delusioni d'amore. A tal proposito, Giordano è stato recentemente lasciato da Clara, mentre la dottoressa non ha terminato nel migliore dei modi le vacanze a Bolzano con Riccardo.

Pertanto, i due ex fidanzati proveranno a consolarsi davanti ad una bottiglia di vino e si riavvicineranno. A quel punto, Patrizio e Rossella parleranno del loro passato, rimpiangendo la loro relazione. Al momento, però, non è chiaro se la figlia della proprietaria di Caffè Vulcano e Giordano tornino insieme. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Un posto al sole.