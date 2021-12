Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio, il pastificio di Fabrizio verrà coinvolto in uno scandalo e Marina sarà pronta a puntare il dito contro Lara. Nel frattempo, Rossella si troverà di fronte ad una decisione da prendere, riguardo al suo futuro con Riccardo. Inoltre, durante la prima settimana del 2022, verranno raccontate le vicende di Vittorio, alle prese con la gelosia nei confronti di Samuel, mentre Renato rischierà di fare una figuraccia con Raffaele.

Un posto al sole, trame 7/1: Marina pensa che ci sia Lara dietro ai problemi del pastificio

Le puntate di Un posto al sole della prima settimana del 2022 si apriranno con nuovi problemi per i personaggi della soap opera. Infatti, Fabrizio sarà alle prese con un nuovo scandalo che colpirà il suo pastificio. Dopo un’apparente calma che aveva raggiunto negli ultimi giorni, per l’imprenditore ci saranno guai in vista. Nel frattempo, quando Marina apprenderà i problemi dell’azienda di Rosato, penserà che ci sia Lara dietro a ciò che accade nella fabbrica di pasta. Le anticipazioni dei prossimi episodi, però, non rivelano se sia di Martinelli la colpa o se ci sia lo zampino di qualche altra persona che vuole sabotare gli affari di Fabrizio.

Un posto al sole, episodi 7/1: Rossella non sa se dare un’altra chance a Riccardo

Inoltre, nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 3 al 7 gennaio, Rossella dovrà prendere una decisione. Infatti, dopo avere trascorso una vacanza a Bolzano con Riccardo, che non si è conclusa nel migliore dei modi, dovrà capire cosa fare con il medico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, la dottoressa sarà indecisa se dare una nuova opportunità a Crovi o se interrompere definitivamente la loro relazione.

Un posto al sole, puntate al 7/1: Vittorio è geloso di Samuel, Renato rischia una figuraccia con Raffaele

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda nel corso della prima settimana di gennaio, verranno trattate le vicende di altri personaggi.

Infatti, Guido proverà a farsi perdonare da Mariella, mentre suo figlio Vittorio diventerà improvvisamente geloso del legame che si è instaurato fra Samuel e Speranza. Inoltre, ci sarà spazio anche per Renato che rischierà di fare una nuova figuraccia con Raffaele. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che fra i giovani inquilini di Palazzo Palladini nascerà un nuovo amore, ma non rivelano chi saranno i protagonisti. Non resta pertanto che attendere un po’ di tempo, per scoprire chi sarà la nuova coppia che si formerà.