Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda subito dopo Natale dal 27 dicembre al 3 Gennaio, ci saranno delle importanti novità in merito a Patrizio Giordano e Rossella Graziani. Questi ultimi sono stati già assieme in passato e, a quanto pare, inizieranno a ripensare a quei momenti, con un po' di malinconia. I due, a quanto pare, si ritroveranno a condividere le loro pene d'amore e questo li porterà a riavvicinarsi "pericolosamente". Ma cosa succederà esattamente? E che ne è stato dei loro partner Clara e Riccardo?

Upas, anticipazioni dal 27 dicembre al 3 gennaio: Pat e Ross si ritrovano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato agli spettatori cosa è successo, esattamente, tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) durante il loro soggiorno Bolzano. Tale vacanza avrebbe dovuto consolidare il loro legame, ma sembra proprio che le cose andranno in modo diverso. Purtroppo non vengono forniti molti dettagli a riguardo ma, a quanto pare, la presenza di Virginia (Desirée Noferini), destabilizzerà la coppia al punto da portarli a separarsi. C'è da capire quanto profonda sia questa crisi, ma in ogni caso, questi ultimi eventi, porteranno la giovane dottoressa Graziani a sfogarsi con il suo amico Patrizio.

Upas, trame 27 dicembre- 3 gennaio: Patrizio e Rossella si ubriacano

Nell'episodio che andrà in onda martedì 28 dicembre, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella si ritroveranno assieme a parlare dei loro recenti fallimenti sentimentali. Il giovane chef si è da poco lasciato con Clara, mentre risulta meno chiaro cosa sia successo a Ross.

In ogni caso i due inizieranno a confidarsi e, complice un bicchiere di vino di troppo, si ritroveranno a condividere un momento di improvvisa intimità. Purtroppo le anticipazioni non specificano cosa accadrà di preciso, ma questo "riavvicinamento" segnerà una svolta per lo svolgimento delle trame future. in seguito, infatti, i due ex fidanzati inizieranno a rimuginare, in modo molto nostalgico, sulla loro storia storia d'amore.

Un posto al sole, puntate dal 27 dicembre al 3 gennaio: la richiesta di Alberto

Mentre Patrizio sarà ancora scosso per la fine della sua storia d'amore con Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello) cercherà di trovare un modo per convincere la giovane Curcio a tornare con lui. Le anticipazioni rivelano infatti che l'uomo farà a Niko Poggi (Luca Turco) una richiesta specifica in merito al piccolo Federico e la sua ex. Purtroppo però non viene svelato cosa chiederà l'avvocato Palladini e occorrerà attendere i prossimi giorni, per comprendere meglio i piani dell'uomo.