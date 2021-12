Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda subito dopo Natale dal 27 dicembre al 3 gennaio ci saranno delle importanti novità in merito a Franco Boschi e Angela Poggi. Quest'ultima, già da diversi mesi, si è trovata ad avere sempre meno spazio nelle varie storyline della soap opera partenopea. Ebbene sembra che le cose, presto, possano addirittura peggiorare: le anticipazioni rivelano infatti che la donna si appresterà a partire per la Sicilia per motivi di lavoro. Ma andrà davvero a finire così?

Angela potrebbe lasciare Un posto al sole

Non ci sono buone notizie per gli amanti della coppia più iconica di Un posto al sole. Tutto avrà inizio quando Angela (Claudia Ruffo) riceverà una chiamata di lavoro dalla Sicilia. La donna si troverà a dover accettare un incarico, per la Fondazione, al posto di un suo collega. La sua presenza sul posto risulterebbe fondamentale per la riuscita del progetto, ma significherebbe anche star via per settimane se non addirittura mesi. Franco (Peppe Zarbo), però, non prenderà affatto bene la notizia e inizierà a insistere con la moglie affinché si faccia sostituire da qualcun altro.

Un posto al sole, puntate dal 27 dicembre al 3 gennaio: il maschilismo di Franco

Franco non accetterà che la moglie voglia ottenere altre gratificazioni sul lavoro e, con un ragionamento piuttosto maschilista, chiederà alla donna di restare con la sua famiglia. Del resto la donna li aveva già lasciati l'anno prima per recarsi a Venezia, e non è giusto che lo rifaccia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Angela rimarrà molto amareggiata dalle parole di suo marito e deciderà di affrontare la questione con sua figlia. La piccola Bianca (Sofia Piccirillo) si mostrerà, come suo solito, molto più saggia degli adulti e inviterà la madre a partire per realizzarsi nel suo lavoro.

Un posto al sole, trame 27 dicembre-3 gennaio: una decisione molto sofferta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Angela, stupita dalla maturità di sua figlia, inizierà a pensare seriamente di accettare la prestigiosa offerta di lavoro. Aver ottenuto il benestare di sua figlia, però, non basterà, ora dovrà infatti convincere anche suo marito Franco. L'uomo, fino a questo punto, non si è mostrato molto comprensivo e ha fatto leva sui sensi di colpa della moglie. Boschi ha richiamato la moglie ai doveri familiari, ma cosa farà però ora che anche Bianca ha accettato la partenza della moglie?

Purtroppo le anticipazioni non forniscono altri dettagli, ma la sensazione però è che Franco rinsavisca e accetti la decisione della moglie. Un lieto fine quindi, che però significherebbe anche un "addio" di Angela a tempo indeterminato. Per capire come andranno le cose, però bisognerà attendere i prossimi giorni.