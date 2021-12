Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, ci saranno importanti novità in merito a Silvia e Michele.

Le anticipazioni rivelano, infatti, che i due inizieranno a riavvicinarsi ristabilendo, in casa, un clima molto sereno, che sembrava ormai perduto per sempre. Tutto, insomma, sembrerà tornare esattamente come prima, tuttavia Rossella non sembrerà apprezzare affatto questa ritrovata intesa tra i suoi genitori.

Nel frattempo, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Vittorio continuerà a portare avanti il suo progetto atto ad allontanare da sé Speranza.

Upas, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Silvia e Michele si riavvicinano

Sembrava che fosse ormai finita per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) ma, a quanto pare, presto tutto potrebbe essere rimesso, nuovamente, in discussione.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e suo padre sembreranno determinati ad andare a vivere, assieme, in un nuovo appartamento, a Napoli, lontano però da Palazzo Palladini. Tale progetto però sarà destinato ad arenarsi, a causa di un evento non specificato che riguarderà Saviani. In ogni caso, in seguito, quest'ultimo e sua moglie inizieranno a riavvicinarsi.

Un posto al sole, trame 13-17 dicembre: la rabbia di Rossella

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, il clima tra Silvia Graziani e Michele Saviani si farà sempre più disteso. I due si riavvicineranno sempre di più, come se tutto quello che è successo finora, appartenga solo al passato.

Le anticipazioni però non fanno alcun riferimento a Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) né tantomeno specificano se i due diventeranno affiatati come vecchi amici o se inizieranno a riconsiderare l'idea di tornare assieme.

In ogni ci sarà qualcuno che non accetterà affatto questa nuova situazione. Gli spoiler svelano, infatti, che Rossella risulterà molto contrariata da questa ritrovata intesa tra i suoi genitori.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 dicembre: Vittorio prova ad allontanare Speranza

Nei prossimi episodi di Upas, Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) continuerà a porta avanti il suo progetto strampalato per far "disinnamorare" di lui Speranza (Mariasole Di Maio).

Non è chiaro se il ragazzo continuerà a spingerla tra la braccia di Samuel, ma sta di fatto che insisterà con il proprio piano.