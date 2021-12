Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 20 al 24 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Clara, la quale dopo aver chiuso il suo rapporto con Patrizio, si ritroverà a fare i conti con le avances da parte del suo ex Alberto Palladini. Silvia, invece, si appresterà a vivere il suo primo Natale da sola e in completa solitudine.

Clara chiude con Patrizio: anticipazioni Un posto al sole 20-24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 20-24 dicembre 2021, rivelano che dopo il confronto con Ornella, Clara si convince del fatto che la relazione tra lei e Patrizio non può avere un futuro solido.

Un duro colpo per Patrizio che, nel momento in cui si ritroverà a fare i conti con l'addio da parte della sua amata, resterà a dir poco sconvolto e senza parole.

Patrizio non la prenderà bene e, in un primo momento, penserà che dietro tutta questa situazione si celi lo zampino di Alberto Palladini, ex fidanzato di Clara e padre di suo figlio.

Patrizio sconvolto e decide di affrontare Alberto

Di conseguenza, Patrizio deciderà di andare a bussare alla porta di Alberto per affrontarlo: la reazione del perfido Palladini, però, non sarà delle migliori e gli sbatterà la porta in faccia.

Tuttavia, Alberto farà i salti di gioia nel momento in cui scoprirà che la relazione tra la sua ex e il figlio del portiere Raffaele è giunta definitivamente al capolinea e tornerà di nuovo all'attacco con la madre di suo figlio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 20-24 dicembre 2021, rivelano che Alberto deciderà di andare da Clara e le farà una sorpresa sul lavoro.

Alberto chiede alla sua ex Clara di ritornare con lui: anticipazioni Un posto al sole 20-24 dicembre

Lo scopo di Palladini è ben preciso: chiederà esplicitamente alla sua ex di ritornare di nuovo insieme e quindi di riprendere in mano le redini della loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Immediata la reazione di Clara che, di fronte a questa proposta di Alberto, non avrà neppure un momento di esitazione. La donna chiuderà per sempre a questa possibilità e dirà apertamente al suo ex che non ha alcuna intenzione di tornare al suo fianco, dato che considera archiviata la loro relazione.

E poi ancora le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 24 dicembre, rivelano che Silvia si appresterà a trascorrere il suo primo Natale da sola, ma per lei ci sarà una sorpresa inaspettata. A Palazzo Palladini, infatti, ci sarà il ritorno di Otello.