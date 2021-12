Una delle storyine in corso nell'attuale stagione di Un posto al sole è incentrata sul legame tra Rossella Graziani e il dottore Riccardo Crovi, entrato nella soap diversi mesi fa. Arrivato all'ospedale di Napoli, il giovane medico ha conquistato in poco tempo il cuore della figlia di Silvia e Michele, fresca di laurea in medicina e novella tirocinante. Tra i due si è instaurato un rapporto complicato, per via del carattere scontroso dell'uomo e di alcune cose poco chiare sul suo conto. I dubbi sorti nel corso delle puntate alla fine si riveleranno fondati.

Infatti, stando alle anticipazioni pubblicate online, nelle prossime puntate della soap arriverà un misterioso personaggio femminile legato a Crovi.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) non sta attraversando un momento facile della sua vita: sta affrontando la fine del matrimonio dei suoi genitori, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), e non sembra aver preso bene il triste evento. Dopo essersi scontrata con la madre e aver preso le difese del padre, la giovane si prepara a ricevere un altro duro colpo, il possibile trasferimento a Milano del genitore. Dunque, al momento, l'unica isola felice di Rossella sembra essere la vicinanza del dottor Crovi (Mauro Racanati), un uomo che tuttavia ha mostrato da subito di avere delle ombre.

Non ha solo un carattere spigoloso e irascibile che rende difficile il loro rapporto. Sembra che il medico abbia qualcosa da nascondere, anzi, qualcuno. Di chi si tratta? Sul web è arrivata la conferma sul sito Tv Soap, il quale ha anticipato l'arrivo di un nuovo personaggio, di sicuro il misterioso interlocutore con cui diverse volte ha parlato al telefono.

Spoiler Un posto al sole: una donna legata a Crovi chiarirà alcuni dubbi sul medico

Le anticipazioni di Un posto al sole riportate sul sito Tv Soap parlano di una donna legata a Riccardo Crovi e in arrivo nelle prossime puntate della soap partenopea. Non si conoscono ancora i dettagli che la riguardano, chi sia e che legame abbia con il giovane medico.

Stando agli spoiler, dunque, un nuovo personaggio femminile farà capolino a Napoli e il suo arrivo chiarirà alcuni dubbi che riguardano il passato di Crovi, nei cui confronti anche la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) ha mostrato più volte delle perplessità. Come reagirà Rossella all'arrivo di questo personaggio femminile? La new entry inciderà sul rapporto tra l'uomo e la dottoressa?

Un posto al sole, trame 13-17 dicembre: Rossella vuole che il padre vada a Milano

In attesa di capire cosa nasconde Riccardo e di vedere quale donna arriverà dal suo passato, i telespettatori vedranno Rossella alle prese con i problemi familiari già emersi nelle scorse settimane. Nelle prossime puntate la giovane dottoressa scoprirà che il padre Michele ha ricevuto da Milano un'offerta di lavoro.

In particolare, nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 dicembre l'uomo sarà intenzionato a rifiutare la proposta lavorativa. Venuta a conoscenza delle intenzioni del genitore, Rossella non sarà d'accordo e proverà a convincerlo ad accettare, poiché non vuole che l'uomo rifiuti per non deludere le sue aspettative.